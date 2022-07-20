Con giáp nào bề ngoài lạnh lùng nhưng sở hữu trái tim ấm nóng?

Bề ngoài là thế nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt.

Tuổi Tỵ

Thoạt nhìn, người tuổi Tị có vẻ vô cùng xa cách, chẳng thích thú gì chuyện xã giao, họ thích được ở một mình, làm việc một mình.



Bản tính này đã hình thành ngay từ khi họ còn rất nhỏ, họ không có nhiều bạn bè, tính cách cũng không sôi nổi, hoạt bát, không thích nói nhiều, chỉ khi nào thực sự cần thiết, họ mới quyết định tự nêu lên ý kiến. Họ thích lặng lẽ quan sát người khác hơn là tự phô trương về chính bản thân mình.

Tử vi thấy rằng, tất cả những điều này tổng hợp nên một người tuổi Tị lạnh lùng, làm việc gì cũng rất có nguyên tắc, rất nghiêm túc trong mắt mọi người. Thế nhưng quan điểm này không được chính xác.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn cố gắng để đạt được thành công trong cuộc sống. Họ có tham vọng và đôi khi khá liều lĩnh. Người tuổi Dần cũng thuộc nhóm thông minh, tài giỏi, biết cách đạt được thành công mà không cần dựa dẫm vòa người khác.

Giống như những chú hổ, người tuổi dần có thể có vẻ ngoài không được dịu dàng và hiền lành. Tuy nhiên họ có một trái tim ấm áp và tấm lòng tốt bụng khác xa với diện mạo bên ngoài.

Khi đã kết thân với ai, họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ bạn bè, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhìn chung, kết giao với người tuổi Dần, bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi.

Tuổi Tuất

Đa số những người tuổi Tuất đều có vẻ bề ngoài không thân thiện nhưng họ thật sự là người tốt bụng, sống tình nghĩa và không ngại giúp đỡ người khác khi khó khăn. Nhờ vậy mà cuộc sống tương lai của tuổi Tuất gặp nhiều may mắn.

Tử vi học có nói, tuổi Tuất vốn mang mệnh phú quý, thế nhưng trước khi gặt hái được nhiều thành công thì họ buộc phải trải qua nhiều chông gai trắc trở. May mắn thay, tuổi Tuất được trời ban nhiều bản lĩnh phi thường, ngoài đời sóng gió thế nào cũng không thể làm họ chùn bước, càng thử thách họ càng mạnh mẽ tiến về phía trước.

Sau 30 tuổi, những người tuổi Tuất đều công thành danh toại khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, cuối năm 2022 này, tuổi Tuất càng lúc càng may mắn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, thời đến cản không kịp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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