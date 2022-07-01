Sống tích cực và đơn giản, 3 con giáp này hậu vận an yên, hạnh phúc, không vướng thị phi với đời

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 05:15

Những con giáp này thích sự tích cực mà lối sống tối giản đem lại.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn nhưng có lúc làm việc không thực sự hiệu quả. Điều đó là do bản mệnh để bản thân ngáng đường bởi bởi sự bừa bộn trên bàn làm việc hay những đồ đạc trong nhà.

Đã đến lúc bản mệnh cần thực hiện theo lối sống tối giản để việc ra quyết định sẽ nhanh gọn hơn, như vậy mới có thể xây dựng được chuỗi các nguyên tắc mang tính hệ thống cho cuộc sống năng động, hiệu quả hơn.

Lối sống mới với ít đồ đạc sẽ giúp con giáp này hạn chế việc suy nghĩ và băn khoăn trong lựa chọn, cũng như tối ưu hóa năng suất học tập, làm việc của một ngày. Và từ đồ đạc cho tới suy nghĩ của bạn sẽ trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên nghiêm túc xem xét lại những lời phê bình của người khác về lối sống luộm thuộm của mình nhé. Đừng cố gắng biện mình mà hãy thay đổi. Từ nơi làm việc cho đến nhà ở của bạn đều có quá nhiều đồ.

Sống tích cực và đơn giản, 3 con giáp này hậu vận an yên, hạnh phúc, không vướng thị phi với đời - Ảnh 1
Khá nhiều người tuổi Thìn có nguồn thu nhập khá ổn nên bạn cũng rất thích mua sắm nhiều đồ đạc. Kết quả là đồ đạc mỗi lúc một nhiều hơn và bạn chẳng thể nào sắp xếp chúng một cách gọn gàng được.

Chính lối sống này vừa làm bạn hao tiền tốn của vừa tốn thời gian cho việc sắp xếp, dọn dẹp và ảnh hưởng đến công việc của bạn. Thế nên hãy theo đuổi lối sống tối giản càng sớm càng tốt để bạn hiểu ra rằng hạnh phúc bền vững không hề đến từ việc bạn mua sắm nhiều đồ đạc hơn.

Việc làm này vừa giúp bạn tiết kiệm tiền, vừa có thời gian chăm sóc bản thân, làm tốt công việc và dành thời gian cho các mối quan hệ bạn bè. Lúc này con đường tài lộc cũng sẽ rộng mở đối với bạn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Hợi tin rằng phải kiếm được nhiều tiền để cảm thấy mình thành công, hạnh phúc nhưng thực tế không đơn giản như vậy. 

Vì tính cách hào phóng, rộng rãi và vô tư quá mức của mình, con giáp này không chỉ sẵn sàng chi hết hầu bao để vui chơi tiệc tùng mà còn mua sắm rất nhiều đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, họ lại không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc như mình luôn mong muốn. 

Việc lấp đầy cảm xúc bằng việc tiêu tiền bạc vào những thứ không cần thiết sẽ chỉ càng khiến bản mệnh bứt rứt, khó chịu. Thay vào đó, lối sống tối giản với ít đồ đạc hơn nhưng sẽ khiến bản mệnh cảm nhận được sự tích cực, từ đó mà hạnh phúc hơn. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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