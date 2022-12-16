Thứ Bảy 17/12/2022 là ngày mà Tuổi Tý đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Tý. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Tử vi tuổi Tý ngày mai cho thấy, người độc thân gặp được những người cùng tư tưởng, có điểm chung và dễ nói chuyện. Bạn có thể suy nghĩ tới việc tiến xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Hãy chủ động đưa ra một vài tín hiệu để xác nhận tình cảm đối phương đang dành cho mình.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Tý cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Tý cũng có những bước tiến khá triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Tài mang tới cho tuổi Dần cơ may kiếm được nhiều tiền. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối mà con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc đối thủ còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bản mệnh không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Công việc trong ngày cũng không có gì phải lo lắng. Những nguy cơ đang gặp phải lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều. Thành công không còn quá xa vời nếu như người tuổi Dần không ngừng nỗ lực và cố gắng.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, Tuổi Dần nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn.

Thiên Tài mang tới cho tuổi Dần cơ may kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đường sự nghiệp của bạn thuận lợi, hanh thông. Ngoài ra, bạn còn có quý nhân kề bên hỗ trợ nên phần nhiều là may mắn và an lành.

Hãy nắm bắt cơ hội công tác, xuất hành để có hợp đồng, thương vụ làm ăn mới. Bạn sẽ tìm ra giải pháp mới trong khó khăn, xoay sở giỏi nên vấn đề tiền bạc sẽ được giải quyết.

Mộc sinh Hỏa lại càng tô điểm cho may mắn của những chú Mèo trong ngày này khi tình duyên có nhiều sự khởi vượng bất ngờ. Con giáp này luôn biết cách vun đắp tình cảm của mình, không để cho những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng đe dọa hạnh phúc hiện tại. Tình yêu của hai bạn nhờ thế luôn bền chặt.

Đường sự nghiệp của bạn thuận lợi, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo