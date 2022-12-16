Đúng 12h trưa mai (17/12/2022), 3 con giáp công danh thuận lợi, vận trình suôn sẻ, bản mệnh làm ăn tấn tới, thu nhập 'khủng' cuối năm, tiền tài ào ào đổ về túi

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 17:50

Đúng 12h trưa mai 17/12, 3 con giáp này công danh thuận lợi, vận trình suôn sẻ, bản mệnh làm ăn tấn tới, thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy số, tiền tài ào ào đổ vào túi.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai dự báo người tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều tin vui mới về tài lộc. Sau thời gian dài bị trì hoãn, đình trệ đường kinh doanh, cuối cùng bạn cũng tìm ra con đường phù hợp cho bản thân. Nhờ đó mà tiền tài cũng cải thiện đáng kể.

Vận trình tình duyên của tuổi Tý trong ngày vô cùng khởi sắc. Nhân duyên vượng, nếu con giáp này biết tận dụng cơ hội thì có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái. Các cặp đôi có thể sẽ quyết định nâng cấp mối quan hệ lên mức cao hơn, chọn ngày để cùng về ra mắt hai bên gia đình ấy chứ.

Cơ hội để người độc thân nhanh chóng tìm được người thực sự yêu thương và che chở cho mình giữa bao lựa chọn khác. Tình cảm giữa tuổi Tý và người ấy tiến triển nhanh chóng, tin vui tới tấp báo về. Đừng chần chừ kẻo bỏ lỡ mất nhân duyên của mình. Hãy cứ tiến về phía trước nhé.

Đúng 12h trưa mai (17/12/2022), 3 con giáp công danh thuận lợi, vận trình suôn sẻ, bản mệnh làm ăn tấn tới, thu nhập 'khủng' cuối năm, tiền tài ào ào đổ về túi - Ảnh 1
Vận trình tình duyên của tuổi Tý trong ngày vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời vận của tuổi Sửu đang đến nên bạn không phải vất vả, suy nghĩ quá nhiều mà vẫn đạt được những gì bản thân mong muốn. Tuy vậy, bạn vẫn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng để những giây phút nóng vội ảnh hưởng đến kết quả công việc của bạn.

Mối quan hệ tình ái giữa bạn và người ấy vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Bạn có nhiều cơ hội gần gũi cũng như trò chuyện với đối phương nhiều hơn.

Chính Tài nhập cục bù đắp cho những chú Trâu một ngày thứ 7 may mắn trên đường tài lộc, bản mệnh không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Lúc này, bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc chính chứ đừng ham cái lợi trước mắt mà bê trễ công việc tạo ra tiền chính cho mình.

Đúng 12h trưa mai (17/12/2022), 3 con giáp công danh thuận lợi, vận trình suôn sẻ, bản mệnh làm ăn tấn tới, thu nhập 'khủng' cuối năm, tiền tài ào ào đổ về túi - Ảnh 2
Mối quan hệ tình ái giữa bạn và người ấy vẫn đang tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn với vẻ ngoài ung dung, điềm tĩnh của mình dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Con giáp này là người có tài lãnh đạo, bản mệnh có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán khi giải quyết công việc.

Chính Ấn xuất hiện, những chú Rồng có thể nhận được những cơ hội tốt mà cát thần này mang tới, đó có thể là cơ hội công tác hay tham gia các buổi hội thảo để nâng cao kĩ năng. Tuy nhiên không nên ham công tiếc việc và bỏ bê sức khỏe bản thân. 

Vận trình tình cảm khá tốt. Mối quan hệ giữa bản mệnh và các thành viên trong nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu cũng không quên dành thời gian quan tâm đến người thân. Người thân chính là hậu phương vững chắc, tiếp sức giúp con giáp này vượt qua mọi sóng gió.

Đúng 12h trưa mai (17/12/2022), 3 con giáp công danh thuận lợi, vận trình suôn sẻ, bản mệnh làm ăn tấn tới, thu nhập 'khủng' cuối năm, tiền tài ào ào đổ về túi - Ảnh 3
Chính Ấn xuất hiện, những chú Rồng có thể nhận được những cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

THẦN TÀI mở cửa kho vàng, cuối ngày mai (15/12), 3 con giáp này bơi trong tiền tài, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiêu xài thả ga, số đỏ đề tên, phú quý lên đời

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