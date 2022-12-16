Giờ Dần hôm nay (16/12), NGỌC HOÀNG soi chiếu, điểm mặt gọi tên trao tiền tài, 3 con giáp cát khí vây quanh, đổi đời lên hương, sung sướng như tiên, nửa đời sau chẳng sợ đói khổ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 16/12/2022 hôm nay, tài tinh chiếu mệnh đảm bảo cho tuổi Tý có một nguồn tài chính ổn định. Đặc biệt là người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động.

Thủy sinh Mộc, may mắn là phương diện tình cảm tiến triển khá tích cực. Các bạn còn độc thân có thái độ nghiêm túc khi giữ quan hệ với những người theo đuổi mình. Hãy tìm hiểu kĩ hơn về nhau, mối quan hệ giữa hai bạn có cơ hội tiến lên một tầm cao mới.

Có thể thấy, nếu từ trước đến nay, con giáp này vẫn luôn chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay thấp, bản mệnh cũng chẳng bao giờ túng thiếu, thậm chí còn dư dả. Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu được một khoản lời lãi nhất định từ mối đầu tư trước đó.

Thủy sinh Mộc, may mắn là phương diện tình cảm tiến triển khá tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này xúc tiến các dự định, kế hoạch từ trước. Nhờ có cát tinh nâng đỡ mà tuổi Thìn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà có sự chủ quan, lơ là trong quá trình xử lý công việc.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Vận may đem tới cho người tuổi Thìn nhiều cơ hội đầu tư sinh lời mà không phải tốn nhiều công sức, thậm chí còn có một vài khoản tiền bất ngờ như trúng thưởng, trúng số.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy, bản mệnh là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên trong gia đình. Con giáp này luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để vợ chồng cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày 16/12/2022 của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần có một ngày làm việc khá bận rộn. Tuy nhiên, nhờ thế mà bạn học thêm được một vài kĩ năng và kiến thức mới, giúp hiệu quả công việc tăng cao.

Đáng mừng hơn, bạn còn có thể nhận được sự khuyến khích và đánh giá cao của cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai. Hãy luôn làm việc với tràn đầy nhiệt huyết nhé, công sức bạn bỏ ra sẽ không uổng phí đâu.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí tính đến những chuyện xa xôi hơn. Người độc thân cũng có cơ hội gặp được đối tượng triển vọng.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo