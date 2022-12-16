Đúng khuya nay (16/12), THẦN TÀI mở của kho vàng, trao tận tay 3 con giáp này tiền tài, cát khí tràn lan, tài vận sung túc, bản mệnh rung đùi đếm tiền, tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 16:50

Đúng khuya nay 16/12, thần tài mở cửa kho vàng, trao tận tay vàng bạc cho 3 con giáp này, cát khí vây quanh, ngập tràn hỷ sự, bản mệnh rung đùi đếm tiền, từ nay chẳng sợ đói khổ.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra đều đều. Dù nhận được sự trợ giúp của Quý Nhân nhưng người tuổi này chưa biết cách tận dụng thời cơ trước mắt. Đồng thời, bản mệnh có xu hướng chọn lựa hướng đi an toàn nên khó đem lại kết quả đột phá. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Tốt nhất, con giáp này hãy nghĩ tới phương án kiếm tiền dự phòng thì mới mong cải thiện được tình hình tài chính hiện tại. 

Nhờ ngũ hành tương sinh nên con giáp này đón nhận thêm tin mừng trong chuyện tình cảm của mình. Nhờ quý nhân dẫn lối nên người độc thân gặp gỡ được nhiều đối tượng khác phái ứng ý, nếu biết tận dụng cơ hội thì biết đâu nhân duyên tới, bản mệnh sẽ chẳng còn cô đơn giữa cuộc đời này nữa.

Đúng khuya nay (16/12), THẦN TÀI mở của kho vàng, trao tận tay 3 con giáp này tiền tài, cát khí tràn lan, tài vận sung túc, bản mệnh rung đùi đếm tiền, tiêu xài thả ga - Ảnh 1
Vận trình tài lộc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra chẳng có gì lo ngại. Người tuổi này được cấp trên trao cho cơ hội phát huy năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ đó, bản mệnh tìm thấy được khả năng tiềm ẩn bên trong dẫn đến con đường công danh cũng phát triển như mong muốn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Việc đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt giúp cho con giáp này có được nguồn thu nhập rủng rỉnh, đồng thời cũng chi tiêu thoải mái hơn trước. 

Tuổi Dậu có nhiều cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc lứa đôi kh tưởng chừng đã không còn cơ hội. Con giáp này xứng đáng để gặp được người tốt, người có thể hiểu và yêu thương mình thật lòng. Chớ nên tự ti quá mức, hãy chủ động theo đuổi người mình thầm thương, bày tỏ tình cảm khi đã chín muồi.

Đúng khuya nay (16/12), THẦN TÀI mở của kho vàng, trao tận tay 3 con giáp này tiền tài, cát khí tràn lan, tài vận sung túc, bản mệnh rung đùi đếm tiền, tiêu xài thả ga - Ảnh 2
Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra chẳng có gì lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một ngày có nhiều tin vui tới cùng lúc, đường công danh sự nghiệp đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực, con giáp này vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giành lấy những mục tiêu đã định. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cũng không làm bản mệnh nhụt chí, nản lòng.

Đây cũng là thời điểm mà bản mệnh cần tăng tốc để giành lấy cơ hội thăng tiến trong tương lai cho mình. Nếu con giáp này nắm bắt được thời cơ tốt đẹp khi nó đến thì sẽ gặt hái được thành công đáng kể và giành lấy vị trí xứng đáng với mình, có thêm không gian phát triển rộng mở hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này không có nhu cầu chi tiêu quá nhiều trong ngày thứ Sáu, chính vì thế, số tiền mà tuổi này vất vả kiếm được đều được bảo toàn một cách tốt đẹp. 

Đúng khuya nay (16/12), THẦN TÀI mở của kho vàng, trao tận tay 3 con giáp này tiền tài, cát khí tràn lan, tài vận sung túc, bản mệnh rung đùi đếm tiền, tiêu xài thả ga - Ảnh 3
Người tuổi Thìn có một ngày có nhiều tin vui tới cùng lúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

THẦN TÀI mở cửa kho vàng, cuối ngày mai (15/12), 3 con giáp này bơi trong tiền tài, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiêu xài thả ga, số đỏ đề tên, phú quý lên đời

THẦN TÀI mở cửa kho vàng, cuối ngày mai (15/12), 3 con giáp này bơi trong tiền tài, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiêu xài thả ga, số đỏ đề tên, phú quý lên đời

Cuối ngày mai, 3 con giáp này bơi trong tiền tài nhờ THẦN TÀI mở cửa kho bạc, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiêu xài thả ga, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ.

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