Cắt tóc ngày nào tốt, nên kiêng kỵ gì khi cắt tóc?

Chọn ngày cắt tóc cũng có ngày hung/ cát. Khi xem lịch ngày cắt tóc, chúng ta có thể gặp nhiều may mắn và tránh được vận hạn, xui xẻo.

Một tháng sẽ có ngày tốt/ xấu, trong một ngày sẽ có giờ hoàng đạo/ hắc đạo. Chọn ngày đẹp, giờ đẹp khi làm việc trọng đại sẽ giúp mọi việc thuận lợi hơn. Do đó, trước khi cắt tóc, nhiều người cũng xem ngày đẹp để cắt tóc phong thuỷ.

Để chọn được ngày cắt tóc tốt/ xấu (theo lịch âm) thì hãy tham khảo thông tin dưới đây.

II. Cắt tóc vào ngày nào trong tháng là tốt?

Những ngày cắt tóc tốt có thể kể đến như:

Mùng 3: Tài lộc vượng phát

Mùng 4: Tài sản gia tăng, khí sắc tốt

Mùng 5: Tiền của gia tăng

Mùng 8: Sống trường thọ, sức khỏe tốt

Mùng 9: Gặp được ý trung nhân

Mùng 10: Nhiều chuyện vui mừng

Ngày 11: Trí tuệ minh mẫn, thông minh đĩnh ngộ

Ngày 13: Viên mã cát tường, tinh thần tốt

Ngày 14: Thêm nhiều tài sản

Ngày 15 (Rằm): tăng thêm phúc báo, cát tường

Ngày 19: Thêm tuổi thọ

Ngày 23: Gia sản hùng mạnh

Ngày nào xấu không nên cắt tóc?

Mùng 1: Rút ngắn sinh mệnh

Mùng 2: Bệnh tật liên miên, phiền phức kéo tới

Mùng 6: Khí sắc kém, ốm yếu

Mùng 7: Dễ vướng họa thị phi, nhiều rắc rối

Ngày 12: Dễ mắc bệnh, nguy hiểm đến tính mạng

Ngày 16: Mắc bệnh

Nắm được cắt tóc ngày nào tốt sẽ giúp chúng ta có thể sắp xếp thời gian, công việc để đến tiệm cắt tóc tiến hành cắt, sửa tóc, thay đổi diện mạo của mình

Ngày 17: Mắt mờ, da dẻ xấu

Ngày 18: Mất của

Ngày 20: Nghèo đói, gặp chuyện xui

Ngày 21: Mắc bệnh, tinh thần không vững

Ngày 22: Bệnh tình nặng thêm

Ngày 24: Ốm yếu

Ngày 25: Mắt kèm nhèm, đau mắt

Ngày 28: Dễ gây bất hoà, cãi vã

Ngày 29: Mất hồn, mất tiếng, đau họng

Ngày 30: Vướng điều thị phi, tranh tụng

III. Cách chọn ngày tốt cắt tóc cho trẻ nhỏ

Cần cẩn thận khi chọn cắt tóc ngày nào thì tốt lành và thời gian cắt tóc cho trẻ sơ sinh. Lý do bởi trẻ mới sinh ra thì đã có tóc non hay tóc máu, tóc máu được hình thành từ tuần thứ 24 trong bụng mẹ. Đây là tóc có tác dụng bảo vệ phần thóp và giữ ẩm cho trẻ và dần dần sẽ rụng khi con đến chu kỳ mọc tóc.

Chọn những ngày tốt cắt tóc máu (theo ngày âm) giúp bé khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn theo ngọc hạp thông thư

Chỉ nên cắt tỉa hai bên mái cho trẻ nếu trong vòng 0 – 5 tháng tuổi mà tóc quá dài. Bạn tuyệt đối không nên cắt tóc máu cho trẻ bởi khi cắt tóc máu ở những tháng đầu của trẻ thì sẽ mất đi chức năng bảo vệ phần thóp.

Điều này dễ dẫn đến ốm, cảm, tổn thương da đầu của trẻ và gây cho trẻ khó chịu. Nên chọn ngày mùng 1 và ngày rằm để cắt tóc đối với bé trong giai đoạn này.

Nếu bạn dự định cắt tóc máu cho trẻ thì phải chờ đến tháng thứ 6 mới có thể cắt đi. Cụ thể những ngày tốt cắt tóc máu (theo ngày âm) giúp bé khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn theo ngọc hạp thông thư:

Mùng 3 vui vẻ

Mùng 4 phú quý

Mùng 7 là tốt lành

Mùng 8 là trường thọ

Mùng 9 là tốt

Mùng 10 có lộc

11 là thông minh

13 là ngày tốt

16 ích lợi

19-26-29 may mắn

25 tài phúc

Việc kiêng kỵ là điều rất tốt, dù chưa biết điều đó có thật hay không, nhưng dù nhiều hay ít thì chọn cắt tóc ngày nào tốt cũng sẽ giúp tâm an, lòng yên hơn

IV. Cách chọn ngày tốt cắt tóc may mắn cho người lớn

Dựa vào việc lựa chọn ngày hoàng đạo và tuổi của gia chủ sẽ có thể chọn ngày đẹp cắt tóc phù hợp với người lớn.

Theo đó, sau đây là hướng dẫn xem ngày cắt tóc theo tuổi giúp gia chủ có thể tự xem ngày tốt để cắt tóc:

Bước 1: Xác định tháng năm bạn muốn xem ngày tốt cắt tóc.

Bước 2: Xem cắt tóc ngày nào được chọn có phạm vào ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thổ tú, Kim thần sát, Dương công kỵ nhật, Vãng vong hay không? Nên tránh lựa chọn những ngày bị phạm. Nếu không phạm thì lựa chọn các ngày đó rồi chuyển tiếp đến bước tiếp theo.

Bước 3: Loại bỏ các ngày xấu và tiếp tục loại ngày có sao xấu chiếu.

Nên tránh với các sao xấu chiếu xuống trong ngày là: Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu Hồng Sa, Đại Hao, Tử Khí, Thụ Tử, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Sát Chủ, Nguyệt Hình. Tuyệt đối kiêng kỵ cắt tóc và các công việc khác để tránh phạm các sao trên chiếu.

Nên xem cắt tóc ngày nào được chọn có phạm vào ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thổ tú, Kim thần sát, Dương công kỵ nhật, Vãng vong hay không

Bước 4: Sau khi đã loại được ngày xấu, sao xấu, cuối cùng bạn chỉ cần so sánh sự xung khắc giữa tuổi gia chủ và ngày được chọn. So sánh mệnh, thiên can, địa chi để dựa vào đó và lựa chọn ra ngày tốt cắt tóc hợp tuổi gia chủ.

Cụ thể như sau:

Chọn ngày Hoàng đạo

Nên chọn những ngày Hoàng Đạo hoặc có Sao Tốt để cho mọi việc được như ý.

Những ngày Hoàng Đạo đó là: Kim Đường Hoàng Đạo, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Tư Mệnh Hoàng Đạo, Ngọc Đường Hoàng Đạo, Minh Đường Hoàng Đạo, Thanh Long Hoàng Đạo.

Những sao tốt gồm có: Sao Thiên Đức Hợp, Sao Tuế Hợp, Sao Trực Tinh, Sao Thiên Quý: những sao này sẽ tốt cho mọi việc.

Nên chọn cả giờ tốt để cắt tóc

Theo quan niệm dân gian, xem ngày cắt tóc cần chọn cả giờ tốt. Lý do bởi đi cắt tóc vào những ngày bình thường, hoặc ngày xấu thì nên tiến hành vào những giờ tốt, giờ Hoàng Đạo trong ngày.

Tiến hành cắt tóc vào những giờ này sẽ giúp cho cắt tóc cũng như tất cả các công việc khác luôn được suôn sẻ, tốt lành, không gặp phải trắc trở.

Để biết chính xác ngày dự tính cắt tóc có phải là ngày hoàng đạo hay không, có những sao tốt gì, giờ hoàng đạo là những giờ nào, bạn nên tra cứu lịch.

V. Cắt tóc có giải xui hay không?

Cắt tóc xả xui là điều đi vào tiềm thức của mỗi người, trở thành khái một khái niệm tâm linh. Trong đời sống của người dân Việt Nam, việc cắt tóc “xả xui” được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Mọi người có quan niệm, cắt tóc có thể xua đi vận đen để chào đón những điều may mắn, tốt đẹp hơn trong tươi lai.

Nhiều người tin cắt tóc xả xui là có thật. Do vậy, nhiều người thường chọn cắt tóc mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, công việc hay tâm trạng chán nản. Họ xem việc cắt tóc như lá bùa may mắn, giúp giải thoát những điều đen đủi, thay đổi diện mạo để mang lại vận may cho công việc, cuộc sống.

Nhiều người thì lại cho rằng việc cắt tóc phải đúng thời điểm mới hết xui và không bị cắt vận may mắn. Đó là lý do khiến họ tính toán thời gian rất kỹ, xem ngày tốt – xấu để lên lịch cắt tóc phong thuỷ, hy vọng may mắn sẽ đến.

Tóm lại, tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà cắt tóc có xả xui, giải đen được hay không. Mặc dù vậy, cũng không nên xem nhẹ, hãy tìm hiểu những ngày kiêng cắt tóc để tránh được vận xui đeo bám bản thân.

VI. Cần lưu ý những gì khi chọn lịch cắt tóc?

Bà bầu nên kiêng cắt tóc

Theo quan niệm của nhiều nơi, trong suốt thai kỳ bà bầu không nên đi cắt tóc.

Nhiều nơi cũng kỵ bà bầu cắt tóc vào ngày rằm, mùng 1 theo lịch âm. Bởi cho rằng người mẹ mang thai cắt tóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, em bé trong bụng phát triển không tốt.

Mặc dù vậy, đây chỉ là điều kiêng kỵ dân gian. Ngày nay, cắt tóc ngắn là cách sẽ giúp bà bầu thoải mái và thư giãn rất nhiều, chỉ cần tránh sử dụng hóa chất làm tóc là được.

Ngày cắt tóc tốt xấu

Cần tránh cắt tóc vào những ngày xấu là các ngày tam nương, sát chủ, xích khẩu.

Ngày tam nương: Nên tránh ngày tam nương khi chọn cắt tóc bởi đó là ngày rất xấu. Các ngày 3,7, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng là ngày tam nương.

Ngày sát chủ: Khi xem ngày tốt cắt tóc thì tránh ngày sát chủ. Vì ngày sát chủ thường bị sao xấu chiếu, nếu tuổi của bạn mà kỵ ngày sát chủ thì càng phải tránh ngày này.

Ngày sát chủ âm là ngày kỵ mai táng, trùng tang, cắt tóc. Ngày sát chủ dương kỵ các công việc đầu tư, ký kết, buôn bán.

Ngày xích khẩu: Ngày xích khẩu là xích theo nghĩa nôm là đỏ, khẩu là miệng. Chọn ngày cắt tóc cũng nên tránh ngày xích khẩu để tránh những lời tranh biện, bàn bạ, đàm thoại không đến hồi kết, cắt tóc thị phi.

Mùng 1 đầu tháng không nên cắt tóc

Người xưa thường quan niệm rằng nên tránh cắt tóc vào ngày đầu tháng hay đầu năm. Lý do bởi dễ dẫn đến tiêu tan hết tài lộc, sức khỏe cũng suy giảm. Hơn nữa việc cắt tóc vào mùng 1 dễ dẫn đến cả tháng, cả năm xui xẻo.

Tuy chưa có cơ sở khoa học nhưng đây là kiêng kỵ tâm linh nên ai cũng làm theo với mong muốn bình an, may mắn.

Không cắt tóc trong tháng cô hồn

Theo quan niệm của người xưa, tháng cô hồn là lúc có nhiều cô hồn dã quỷ dạo chơi chốn nhân gian, về thăm lại gia đình, người thân. Tuy nhiên nhiều cô hồn dã quỷ, ma đói ma khát không có nhà, dạo chơi khắp chốn, quấy nhiễu cuộc sống của người dân.

Người xưa thường quan niệm rằng nên tránh cắt tóc vào ngày đầu tháng hay đầu năm bởi dễ dẫn đến tiêu tan hết tài lộc, sức khỏe cũng suy giảm

Mọi người kiêng cắt tóc để ngăn ma quỷ xâm nhập quấy phá cơ thể. Cũng chính vì tóc liên quan tới sức khỏe và linh hồn, cắt bỏ tóc khiến cho cơ thể suy yếu, vong hồn dễ dàng quấy phá.

Kiêng cắt tóc trước khi đi thi

Xét theo khía cạnh tâm linh, dân gian cho rằng việc cắt tóc trước khi thi giống như cắt bỏ hết kiến thức, khiến cho thi cử gặp khó khăn, không làm được bài.

Các sĩ tử thời xưa thường kiêng cắt tóc trước ngày thi vì họ tin rằng như vậy sẽ khiến não bộ bị ảnh hưởng, trí nhớ giảm, không thông minh, nhanh nhạy.

VII. Một số lưu ý khi cắt tóc

+ Cắt tóc không giúp mọc nhanh

Lloại bỏ phần đuôi tóc không hề ảnh hưởng đến việc phát triển của tóc. Đuôi tóc không tác động đến da đầu, nên việc cắt tỉa đơn giản sẽ giúp mái tóc khỏe mạnh và tốt nhanh.

+ Khoảng thời gian tỉa tóc thích hợp

Theo Viện Da liễu Mỹ (AAD), mức độ phát triển trung bình của tóc là 1- 2,54 cm mỗi tháng.

Để tóc có quá trình tăng trưởng ổn định, bạn cần duy trì tần suất cắt tóc phù hợp.

Trừ mái tóc ngắn đòi hỏi phải chăm chút, tạo form thường xuyên thì khoảng thời gian nên cắt và tỉa tóc thông thường từ 2 tới 3 tháng. Đây là quãng thời gian lúc tóc bắt đầu chẻ ngọn và cần cắt bớt đuôi.

+ Cắt tóc theo lớp và cắt lúc tóc khô

Khi cắt tóc, bạn cần chú ý đến việc tạo đường tỉa theo cấu trúc của tóc. Nếu bạn để tóc xoăn, có thể không cần tỉa quá cân đối. Đối với trường hợp bạn tóc thẳng, sẽ cần khá nhiều thời gian để tỉa các lớp.

Trừ mái tóc ngắn đòi hỏi phải chăm chút, tạo form thường xuyên thì khoảng thời gian nên cắt và tỉa tóc thông thường từ 2 tới 3 tháng

+ Nên cắt tỉa khi tóc còn khô

Cắt tóc khi tóc ướt sẽ không tốt cho lớp biểu bì trên tóc. Tuy vậy, đa phần hiện nay, các cửa hàng cắt gội thường để tóc ướt khi cắt sau đó sấy và điều chỉnh. Có một số trường hợp về nhà vẫn gội lại lần nữa. Do đó, tốt nhất bạn nên thuyết phục các tay thợ cắt khi tóc khô.

+ Tìm kiểu tóc mái phù hợp

Nên lựa chọn những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt cũng như chất tóc của mình. Nên chọn kiểu mái tóc ngắn và mỏng nếu bạn sở hữu khuôn mặt tròn. Đối với những người có mặt vuông hợp kiểu tóc mái dài, hất lệch.

Trên đây là giải đáp Cắt tóc ngày nào tốt cùng những thông tin liên quan. Tóm lại, nếu việc cắt tóc không quá bức thiết, thì cứ kiêng và tránh những ngày không may mắn, an lành. Việc kiêng kỵ là điều rất tốt, dù chưa biết điều đó có thật hay không, nhưng dù nhiều hay ít thì chọn cắt tóc ngày nào tốt cũng sẽ giúp tâm an, lòng yên hơn.