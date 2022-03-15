Cắt tóc, tỉa tóc layer nữ là gì? Tóc layer phù hợp với những khuôn mặt nào?

Nguyên tắc cơ bản của kiểu tóc này, là tóc sẽ được các nhà tạo mẫu cắt tỉa linh hoạt, tạo hình nhiều lớp tóc khác nhau. Các lọn tóc được cắt theo kiểu xen kẽ và xếp chồng lên nhau. Tùy thuộc vào yêu cầu và sở thích của mỗi người mà lựa chọn những độ dài khác nhau. Bạn có thể chọn tóc layer nữ ngắn, tóc layer ngang vai, tóc layer nữ dài hoặc tóc mái layer nữ. Sao cho phù hợp với tổng thể khuôn mặt mình.

Tóc layer đang được xem là kiểu tóc “quốc dân” và là sự lựa chọn hàng đầu cho những chị em đang có ý định thay đổi mái tóc thẳng truyền thống của mình. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều dạng khuôn mặt nên được rất nhiều chị em ưa chuộng. Kiểu tóc layer sẽ góp phần tôn lên những đường nét trên khuôn mặt của bạn.

Tùy theo độ dài của tóc cũng như yêu cầu của mỗi người mà phần đuôi tóc sẽ được tỉa nhọn, có kiểu dáng hơi cúp vào trong hoặc cũng có thể được tạo hình theo những kiểu uốn layer khác nhau.

Nguyên tắc cơ bản của kiểu tóc này, là tóc sẽ được các nhà tạo mẫu cắt tỉa linh hoạt, tạo hình nhiều lớp tóc khác nhau

Trên thực tế thì kiểu tóc layer này không phải là mới xuất hiện ở Việt Nam. Mà kiểu tóc này đã làm mưa làm gió ở nước ta nhiều năm về trước với tên gọi là “Tóc Lá”. Cho đến hiện tại, kiểu tóc này mới có tên gọi là tóc layer. Đặc biệt kiểu tóc này được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ưu ái sử dụng.

Nếu bạn đang có ý định làm mới hình tượng của bản thân mình, giúp bản thân trở nên ấn tượng và cuốn hút hơn với người đối diện, thì kiểu tóc layer là một trong những sự lựa chọn đáng để tham khảo. Bởi nó không chỉ đa dạng về kiểu dáng mà còn phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

II. Những ưu điểm khi cắt tóc tỉa tóc layer nữ

Với sự đa dạng về kiểu dáng và phong cách mà kiểu tóc này mang lại. Nên người sở hữu một mái tóc layer sẽ trở nên trẻ trung, tự tin và năng động hơn. chính vì lý do đó nên mẫu tóc layer được gọi là mẫu tóc “quốc dân” và dẫn đầu xu hướng làm đẹp của hội chị em. Cụ thể kiểu tóc layer với những ưu điểm nổi bật như:

2.1. Cắt tóc tỉa tóc layer giúp khuôn mặt trở nên cân đối hơn

Mỗi người sinh ra đều có một khuôn mặt với những ưu nhược điểm riêng. Không phải ai cũng may mắn sở hữu một gương mặt có tỷ lệ hài hòa không góc chết. Tuy nhiên thì việc cắt tóc tỉa tóc layer sẽ giúp cho tỷ lệ khuôn mặt bạn trở nên cân đối hơn. Bạn sẽ cảm thấy khuôn mặt mình trở nên ấn tượng và thanh thoát hơn sau khi cắt, tỉa tóc layer.

Hiện nay, ở nước ta cắt tóc, tỉa tóc layer nữ đang được biến tấu thành rất nhiều mẫu. Chính vì vậy những bạn có nhiều nhược điểm trên khuôn mặt sẽ dễ dàng đưa ra sự lựa chọn cho khuôn mặt của mình.

2.2. Cắt tóc, tỉa tóc layer nữ giúp bạn trở nên ấn tượng và nổi bất hơn

Như đã nói, kiểu tóc layer với nhiều kiểu biến tấu khác nhau như: tóc layer nữ mặt tròn, tóc layer nữ mặt dài, tóc layer nữ thẳng, tóc layer nữ mặt vuông, tóc layer nữ mặt tròn ngắn hay tóc layer nữ mặt tròn trán cao.. dù cho bạn đang sở hữu gương mặt nào thì cũng có thể lựa chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp. Từ đó qua kiểu tóc bạn có thể tạo được ấn tượng với người đối diện. Giúp diện mạo của bạn trẻ trung và thời thượng hơn.

Qua kiểu tóc bạn có thể tạo được ấn tượng với người đối diện, giúp diện mạo của bạn trẻ trung và thời thượng hơn

2.3. Tóc layer giúp “hack tuổi” hiệu quả

Đặc điểm chung của các kiểu tóc layer chính là những lớp tóc được cắt tỉa chỉnh chu xếp chồng lên nhau. Giúp cho mái tóc của bạn trở nên bồng bềnh và rất tự nhiên. Cho dù là kiểu tóc tóc layer nữ ngắn ngang vai, tóc layer tầng, tóc layer nữ uốn, tóc tỉa layer nữ hàn quốc hay tóc layer nữ ngắn tomboy… tùy và sở thích cũng như hình dáng của khuôn mặt mà bạn chọn cho mình kiểu tóc layer tương ứng mục đích làm cho những đường nét trên khuôn mặt của bạn trở nên thanh tú và nổi bật hơn. Kiểu tóc được cắt layer được đánh giá là một trong những phương pháp “hack tuổi” hiệu quả dành cho phái đẹp.

III. Cắt tóc tỉa tóc layer nữ phù hợp với những khuôn mặt nào?

Những kiểu tóc layer được các nhà tạo mẫu cắt tỉa một cách khéo để phù hợp với nhiều gương mặt khác nhau. Giúp chị em cân đối được tỷ lệ khuôn mặt, giúp bạn che đi những khuyết điểm góc cạnh trên khuôn mặt. nhờ đó khuôn mặt của bạn trở nên hài hòa và thanh thoát hơn.

Không phải tự nhiên mà kiểu tóc layer được xem là kiểu tóc “quốc dân”. Bởi kiểu tóc này mang trong mình phong cách hiện đại, phóng khoáng có thể sáng tạo thành nhiều kiểu khác nhau nhằm phù hợp với phong cách cũng như sở thích của mọi cô gái. Dù bạn là cô gái có tính cách nhẹ nhàng hay cá tính thì đều có thể để kiểu tóc này.

3.1. Khuôn mặt trái xoan

Nếu bạn may mắn sở hữu cho mình gương mặt trái xoan thì chúc mừng bạn. Vì đây được xem là một dạng khuôn mặt đẹp, ưa nhìn và phù hợp với mọi kiểu tóc. Nếu bạn đang có ý định làm mới mình bằng kiểu tóc này thì không cần phải lo lắng vì đây chính là kiểu tóc của bạn.

3.2. Khuôn mặt dài và gầy

Đối với những bạn không may mắn sở hữu khuôn mặt dài, vầng trán cao, cằm nhọn thì cắt tóc tỉa tóc layer chính là vị cứu tinh cho khuôn mặt của bạn. Kiểu tóc này giúp diện mạo của bạn trẻ trung và xinh đẹp, để gương mặt thanh thoát hơn bạn có thể tỉa layer rồi uốn nhẹ nhàng bồng bềnh ôm lấy gương mặt, Bạn có thể cân nhắc lựa chọn các màu tóc nhuộm bồng bềnh như nâu tây tây xám khói… để trở nên nổi bật quyến rũ dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

Đối với những bạn không may mắn sở hữu khuôn mặt dài, vầng trán cao, cằm nhọn thì cắt tóc tỉa tóc layer chính là vị cứu tinh cho khuôn mặt của bạn

3.3. Khuôn mặt vuông góc cạnh

Bạn có một khuôn mặt vuông góc cạnh? Bạn băn khoăn không biết lựa chọn kiểu tóc nào để phù hợp? thì kiểu tóc layer sẽ là một trong những kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm một cách tinh tế. Ngoài ra nếu bạn biết cách kết hợp với màu nhuộm thì bạn sẽ có một mái tóc hoàn hảo và một vẻ bề ngoài cuốn hút.

IV. Top 6 kiểu cắt tóc, tỉa tóc layer nữ đẹp được ưa chuộng nhất hiện nay

4.1. Tóc layer nữ ngắn

Nếu bạn mang trong mình phong cách dịu dàng, nữ tính thì đây chính là mẫu tóc dành cho bạn. kiểu tóc này có đặc điểm là được cắt tỉa gọn gàng, uốn cúp để ôm trọn khuôn mặt giúp khuôn mặt bạn trở nên thanh tú và nữ tính hơn. Đây cũng được xem là một phương pháp ăn gian tuổi mà nhiều bạn trẻ lựa chọn để níu giữ tuổi thanh xuân.

4.2. Tóc ngang vai tỉa layer

Đây là một dạng biến tấu cổ điển của kiểu tóc tỉa layer, bạn có thể cắt tóc bob hay tóc lob biến tấu nó với những lọn tóc tỉa tầng so le với nhau. Kiểu tóc ngang tỉa layer mang đến cho bạn một phong cách năng động, mạnh mẽ và hơi đường phố. Đây là kiểu tóc phù hợp với những bạn có cá tính mạnh, cứng rắn và thông minh.

Kiểu tóc ngang tỉa layer mang đến cho bạn một phong cách năng động, mạnh mẽ và hơi đường phố

Để mẫu tóc ấn tượng hơn bạn có thể lựa chọn những màu nhuộm phù hợp với màu da và cá tính của mình.

4.3. Tóc dài cắt tỉa layer

Nếu bạn là một người bận rộn, không có quá nhiều thời gian để chăm sóc mái tóc của mình thì đây chính là mẫu tóc dành cho bạn. Với mái tóc dài, được cắt tỉa layer tỉ mỹ xử lý hết những phần tóc hư tổn, giúp mái tóc của bạn toát lên một nét nhẹ nhàng, quyến rũ và bí ẩn của một cô gái.

4.4. Tóc layer mái thưa

Bạn yêu thích phong cách công chúa, với style mặc đồ bánh bèo dễ thương thì một kiểu tóc layer kết hợp cùng mái thưa chính là sự lựa chọn của bạn. đặc điểm của kiểu tóc này là giúp cho khuôn mặt của bạn trong nhỏ gọn hơn, đường nét trên khuôn mặt thanh thoát toát lên vẻ đẹp ngọt ngào và lôi cuốn.

Để giúp mái tóc thêm ấn tượng bạn có thể kết hợp với các màu nhuộm như nâu tây, nâu vàng hoặc có thể gảy highlight cũng rất ấn tượng và cá tính.

4.5. Tóc tỉa layer uốn sóng nước

Một mái tóc uốn bồng bềnh, được cắt tỉa gọn gàng phần đuôi có làm bạn mê mệt? Nếu bạn là một cô nàng công sở với phong cách thời trang nhẹ nhàng thì chắc chắn không thể bỏ qua kiểu tóc này.

Một mái tóc uốn bồng bềnh, được cắt tỉa gọn gàng phần đuôi có làm bạn mê mệt?

Ngoài ra bạn có thể kết hợp với mái thưa để “ăn gian” tuổi của mình. Bạn cũng có thể kết hợp với một màu nhuộm phù hợp với công việc cũng như phong cách của mình để có thể tạo ấn tượng với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.

4.6. Kiểu tóc tỉa layer uốn chữ C

Đây được xem là kiểu tóc đình đám nhất khi được các ngôi sao hàng đầu xứ Hàn ưu ái sử dụng. Cũng chính vì vậy mà kiểu tóc tỉa layer uốn chữ C nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ ở Việt Nam.

Đặc điểm của kiểu tóc này là tóc được cắt ngang vai, tỉa layer tỉ mỉ và uốn cúp chữ C. Tóc layer uốn chữ C không chỉ được yêu thích vì sức hút của nó tạo ra mà nó giúp cho người sở hữu có được nét đẹp trẻ trung, khéo léo che đi những khuyết điểm trên gương mặt bạn.

V. Một số cách chăm sóc tóc layer hiệu quả

Không giống như những kiểu tóc khác. Một mái tóc cắt tỉa layer rất khó chăm sóc. Nếu bạn không chăm sóc đúng cách mái tóc sẽ gặp một số vấn đề như: đuôi tóc thay vì cúp vào sẽ bị vểnh ra trông rất mất thẩm mỹ; Đuôi tóc trở nên khô, xơ, chẻ ngọn; Các lọn tóc dần trở nên thiếu sức sống không còn mượt mà như lúc ban đầu. Hiểu được vấn đề này, dưới đây sẽ là những gợi ý cách chăm sóc tóc layer nữ chắc khỏe, đẹp tự nhiên và không bị vểnh để bạn có thể tham khảo.

5.1. Một số lưu ý khi gội đầu

Để có thể giữ được nếp tóc thì lời khuyên của các chuyên gia dành cho bạn là việc gội đầu được thực hiện tối thiểu sau ba ngày. Nếu bạn là người có thói quen gội đầu thường xuyên thì tốt nhất nên thực hiện gội đầu trước ngày uốn tóc để không gây khó chịu.

Lời khuyên mà các chuyên gia gợi ý đó chính là việc gội đầu chỉ nên được thực hiện tối thiểu sau 3 ngày

Với các kiểu Layer ngắn được uốn xoăn, việc lau khô tóc sau khi gội cũng cần lưu ý: không nên chà xát mái tóc vào khăn để tóc nhanh khô. Điều này không những khiến mái tóc có nguy cơ rối mà nó còn khô xơ do không giữ được độ ẩm cần thiết.

5.2. Những lưu ý khi chải tóc tóc Layer uốn

Nếu bạn chải tóc không đúng cách thì mái tóc được tạo kiểu layer kết hợp với uốn xoăn rất dễ bị duỗi ra. Bởi vậy, nên khi sử dụng lược để chải tóc bạn nên sử dụng những dòng lược chải phù hợp. Tốt nhất với những mai tóc được uốn xoăn bạn nên sử dụng những dòng lược có răng thưa bởi chúng sẽ hạn chế việc những lọn tóc xoăn bị giãn ra dẫn đến tình trạng mất nếp tóc.

5.3. Cách chăm sóc tóc layer với máy sấy

Thứ nhất, bạn nên sử dụng ống nhiệt miệng dẹt khi sấy để nhấn phần đuôi tóc cúp vào bên trong

Thứ hai, khi sấy hãy dùng ngón tay hất tóc từ sau gáy ra phía trước mặt và sấy. Sau khi tóc se lại, bạn thực hiện hất tóc từ phía trước ra sau để sấy khô. Các ngón tay thực hiện gỡ rối linh hoạt trong quá trình sấy như vậy sẽ giúp hạn chế tối đa việc hư tổn mái tóc và rụng tóc.

Khi sấy hãy dùng ngón tay hất tóc từ sau gáy ra phía trước mặt và sấy. Sau khi tóc se lại, bạn thực hiện hất tóc từ phía trước ra sau để sấy khô

Thứ ba, bạn nên hạn chế sấy ở nền nhiệt quá nóng, thay vào đó bạn có thể sử dụng hơi sấy lạnh và ấm.

Với những mái tóc layer được uốn xoăn, đôi khi bạn sẽ không ưng ý với độ xoăn của nó vì chưa đạt đến độ bồng bềnh nhất định thì bạn có thể sử dụng lô cuốn lớn để cố định đuôi tóc sau khi vừa sấy xong. Sau đó lấy một lượng nhỏ gel cố định lại lọn tóc và bỏ lô ra. Chắc chắn bạn sẽ có ngay kiểu tóc layer đẹp đúng ý.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn những thông tin về cắt tóc, tỉa tóc layer, những kiểu tóc layer được ưa chuộng nhất hiện nay. Cũng như một số lời khuyên khi chăm sóc tóc layer tại nhà. Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp bạn có thể tìm cho mình được mẫu tóc phù hợp và ưng ý nhất.