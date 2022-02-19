Đắn đo với câu hỏi: Làm thế nào để lớp nền trang điểm lâu trôi? Bật mí ngay với bạn những mẹo nhỏ giúp lưu lại lớp nền cả ngày dài không tì vết

Bởi vì kỹ thuật này yêu cầu một lượng phấn đáng kể trên khuôn mặt của bạn, bạn có thể hơi lo lắng khi tự mình thử nó, nhưng đừng lo lắng!

Như một cách làm mới, "baking-phủ phấn tạo khối" là một kỹ thuật và thuật ngữ đã được sử dụng trong cộng đồng chuyên gia trang điểm để đề cập đến việc tạo ra một lớp bột dày mới trên da từ 5 đến 10 phút, để nhiệt lượng cơ thể có thể thiết lập hoặc "phủ" len kem nền và kem che khuyết điểm của bạn bên dưới, để lại cho bạn lớp trang điểm đẹp không tỳ vết như mơ ước.

Với những mẹo phù hợp, ngay cả một người mới bắt đầu cũng có thể trang điểm và làm cho khuôn mặt trông thật quyến rũ. Nghệ sĩ trang điểm Heidi Hamoud, chia nhỏ thành một vài bước đơn giản để chí sẻ đến bạn. Nhưng trước tiên, hãy điểm qua một vài điều cơ bản về "baking" và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn chắc chắn có thắc mắc nhé.

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Nếu bạn là người chỉ thoa một chút kem che khuyết điểm và thường bỏ qua lớp trang điểm che phủ toàn bộ , thì kỹ thuật trang điểm "baking" không dành cho bạn. Nhưng đối với tất cả những người trang điểm toàn mặt và muốn lớp nền của họ luôn chống thấm, chống nhão, chống nhăn và không bị thấm mồ hôi suốt cả ngày, thì "baking" là một bước siêu tuyệt vời.

Tôi có thể dùng gì để trang điểm?

Bột phấn dạng mịn, trong suốt, lỏng sẽ hòa quyện rất dễ dàng vào da, và vì lý do đó, nó sẽ hoạt động tốt nhất để trang điểm. Đừng cố gắng thay thế nó bằng kem nền khoáng hoặc kem nền dạng nén vì nó quá nặng. Mục đích là làm cho lớp trang điểm của bạn trông liền mạch và thanh lọc, không lộ liễu và bị mặt không ăn phấn, vì vậy phấn phủ càng nhẹ càng tốt. Để thoa phấn phủ, bạn sẽ cần một miếng mút trang điểm ẩm hoặc một miếng bọt biển cùng với một chiếc cọ trang điểm dạng bột mịn để nhẹ nhàng quét phấn đi sau đó.

Bạn "baking-phủ phấn tạo khối" trước hay sau khi đánh kem nền?

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Bởi vì baking là tất cả về việc thiết lập lớp trang điểm nền của bạn bên dưới, nên bạn sẽ muốn làm điều này sau khi thoa kem nền và kem che khuyết điểm. Mặc dù bạn có thể đã thấy một thủ thuật trang điểm trên TikTok là thoa phấn phủ trước khi đánh phấn nền, nhưng mẹo đó chủ yếu là để tránh thấm dầu suốt cả ngày chứ không phải ngăn làm trôi lớp trang điểm của bạn bên dưới. Nếu bạn đang tìm cách trang điểm để lớp trang điểm giữ được cả ngày dài, bạn sẽ muốn thay thế bằng cách baking sau.

Làm thế nào để bạn "baking" trang điểm đúng cách?

Chúng ta hãy cùng nhau bước qua từng bước nhé! Đây là cách để có được làn da trông giống như bạn thực sự sử dụng một bộ lọc nền da ảo trên Instagram lên trên nó.

BƯỚC 1: KEM DƯỠNG MẮT

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Đánh một lớp kem dưỡng ẩm cho mắt trước khi bắt đầu trang điểm. Điều quan trọng là phải có một vùng da mắt ẩm mịn, căng mọng và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn, nhưng điều đặc biệt quan trọng đối với những người có làn da khô là tránh để nếp nhăn dưới mắt.

BƯỚC 2: LỚP KEM CHE KHUYẾT ĐIỂM ĐỀU

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Sau khi đánh kem nền, hãy thoa một lơp skem che khuyết điểm dạng lỏng phủ đều dưới mắt. Sau đó trộn nó với một miếng mút trang điểm ẩm .

BƯỚC 3: THÊM KEM CHE KHUYẾT ĐIỂM

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Tại thời điểm này, bạn có thể nghĩ quá nhiều bước trang điểm cầu kỳ và đúng là có thể như vậy. Vì vậy, bạn có thể bỏ qua bước này mà vẫn có được kết quả đáng kinh ngạc, nhưng để giữ được hiệu quả lâu dài, lớp che khuyết điểm thứ hai tuyệt đối có thể khóa chặt lớp đầu tiên. Đừng quên đánh đều lên da và làm mịn mọi thứ trên da. Bạn muốn đảm bảo hoàn toàn không có nếp nhăn trước khi đánh bột kiềm dầu lên trên thì hãy cẩn thận phủ lớp che khuyết điểm thật mịn.

BƯỚC 4: BỘT PHẤN PHỦ

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Lấy một cây cọ bột mịn và phủ một lớp phấn phủ nhẹ lên tất cả các lớp kem che khuyết điểm mà bạn vừa thoa lên. Thao tác này sẽ giúp bạn trang điểm lớp nền xong và chuẩn bị bước "baking" tiếp theo.

BƯỚC 5: TRANG ĐIỂM

Bây giờ, đã đến lúc sử dụng thủ thuật baking. Làm ướt miếng mút trang điểm, sau đó chấm nó vào phấn phủ. Đánh phấn lên khu vực bạn vừa thoa kem che khuyết điểm và phủ đều. Nếu bạn trông giống như bạn đã lăn mặt trong bột nở thì bạn đang làm đúng thao tác rồi đó.

Giữ nguyên khoảng 5 đến 10 phút để phấn có nhiều thời gian hút dầu thừa và kiềm lại lớp trang điểm bên dưới. Hãy thoa phấn phủ trước khi chuyển sang trang điểm mắt để bạn không phải nhắm chán ngồi xoay ngón tay cái trong 10 phút. Lớp bột lỏng khi baking-phủ phấn tạo koois cũng sẽ giúp phấn mắt rơi ra ngoài để bạn có thể dễ dàng quét đi mà không làm lem vùng dưới mắt.

BƯỚC 6: PHỦI BỤI ĐI

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Các bước chính đã hoàn thành hay còn gọi là chờ bột đông kết, vì vậy bây giờ đã đến lúc phủi bụi tất cả. Tại thời điểm này, bạn có thể sử dụng cùng một chiếc chổi bông mịn để quét phấn thừa và đánh phấn nền hoặc có thể thử mẹo này: Cho cọ vào lớp phấn nền dạng nén đnahs lên da trước, sau đó phủi bột thừa trên da. Kỹ thuật này sẽ cho phép bạn thêm một số độ che phủ trong khi bạn phủi đều bột thừa còn sót trên da.

Bây giờ bạn sẽ thực sự sở hữu lớp nền lâu trôi, không xuống tông và tự tin tỏa sáng cả ngày dài.

Theo Cosmopolitan