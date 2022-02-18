Hé lộ 7 bí mật của phụ nữ Indonesia là 'khắc tinh của lão hóa'

Làm đẹp 18/02/2022 06:00

Mỗi quốc gia đều có những bí quyết và mẹo làm đẹp riêng. Các phương pháp điều trị của Indonesia có nguồn gốc và quy trình cổ xưa đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Phụ nữ ở tuổi 53 có thể trông như họ 35 và một blogger Puspa Dewi, người Indonesia là một ví dụ điển hình.

Sau đây là chia sẻ về 7 mẹo của người Indonesia giúp gìn giữ tuổi xuân kéo dài.

1. Sử dụng bột gạo

Hé lộ 7 bí mật của phụ nữ Indonesia là 'khắc tinh của lão hóa' - Ảnh 1

Bên cạnh việc sử dụng bột gạo với nước làm mặt nạ, phụ nữ Indonesia còn làm hỗn hợp tẩy tế bào chết đặc biệt cho cơ thể. Hỗn hợp tẩy tế bào chết được làm bằng gạo xay, gừng, các loại hạt, củ nghệ, quế và bột gỗ đàn hương. Bạn cần xay tất cả các thành phần với nhau. Tẩy tế bào chết tự nhiên này làm mềm và làm sạch da, nhưng chỉ nên sử dụng nó trên cơ thể của bạn.

2. Phòng ngừa rạn da

Hé lộ 7 bí mật của phụ nữ Indonesia là 'khắc tinh của lão hóa' - Ảnh 2 

Người Bali cố gắng chăm sóc cơ thể của họ bằng sự nuông chiều từ đầu đến chân. Ngăn ngừa rạn da dễ dàng hơn nhiều so với việc chiến đấu với chúng sau này. Một trong những cách phổ biến nhất là đắp mặt nạ bụng của người Bali. Nó bao gồm gạo xay và củ kencur, một loại củ giống như gừng. Những thành phần đó giúp da đàn hồi.

Phụ nữ sau khi sinh thường được mát-xa toàn thân bằng một chiếc khăn quấn thảo dược đặt lên bụng.

3. Dùng đu đủ và hạt đu đủ cho da

Hé lộ 7 bí mật của phụ nữ Indonesia là 'khắc tinh của lão hóa' - Ảnh 3

Phụ nữ Indonesia sử dụng đu đủ nghiền có hoặc không có sữa và đắp trực tiếp lên mặt để làm cho làn da của họ sáng lên. Ngoài ra, để dưỡng tóc đen óng và tránh hư tổn tóc, họ xay hạt đu đủ và tạo thành hỗn hợp với nước. Sau đó, họ thoa hỗn hợp này lên tóc, đợi trong một giờ và gội sạch.

4. Dùng sữa dê để tắm

Hé lộ 7 bí mật của phụ nữ Indonesia là 'khắc tinh của lão hóa' - Ảnh 4

Đây là cách tắm sắc đẹp cổ xưa được các công chúa Java sử dụng. Nó giúp duy trì làn da trẻ và mềm mại. Phụ nữ thêm sữa dê vào bồn tắm của họ và ngâm mình trong 30 phút, sau đó tắm sạch sữa.

5. Masage bằng kem

Hé lộ 7 bí mật của phụ nữ Indonesia là 'khắc tinh của lão hóa' - Ảnh 5

Ở Indonesia, masage bằng kem là một phương pháp điều trị tóc được yêu thích. Đó không chỉ là xoa bóp bằng kem, mà là một quy trình dài. Đầu tiên, bạn đắp mặt nạ bơ cho tóc, sau đó là hấp tóc. Tiếp đến họ massage nhẹ da đầu, cổ và vai. Quy trình kết thúc với việc gội đầu và sấy khô. Masage bằng kem không chỉ là một liệu pháp thư giãn mà còn giúp tóc chắc khỏe, bảo vệ tóc khỏi tác động xấu của hóa chất .

6. Mát-xa hai lần một tuần

Hé lộ 7 bí mật của phụ nữ Indonesia là 'khắc tinh của lão hóa' - Ảnh 6

Đối với người Indonesia, massage rất cần thiết cho sức khỏe và tuổi trẻ. Người sáng lập nhãn hiệu thời trang Nonita Respati cho biết cô ấy thậm chí còn có chế độ làm đẹp của riêng mình. Bên cạnh đó, việc chăm sóc móng tay, móng chân, cô đắp mặt nạ hàng tuần, dưỡng tóc, massage 2 lần/tuần .

7. Luôn sống tích cực hạnh phúc

Hé lộ 7 bí mật của phụ nữ Indonesia là 'khắc tinh của lão hóa' - Ảnh 7

Một trong những blogger nổi tiếng nhất Indonesia trông như 35 tuổi khi vào tuổi 53 đã tiết lộ bí mật về tuổi thanh xuân của mình. Càng lớn tuổi, cô ấy càng sống hạnh phúc hơn. Hạnh phúc giúp duy trì vẻ đẹp bên trong và bên ngoài. Hãy cười nhiều hơn và yêu bản thân mình hơn.

Theo Brightside

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