Mách bạn 10 lời khuyên giúp 'đối phó' với làn da mẩn đỏ, kích ứng cực hiệu quả

Sở hữu làn da hoàn hảo mà không cần trang điểm là điều quan trọng đối với phụ nữ và sau đây là 10 mẹo chuyên nghiệp có thể giúp ích cho bạn.

Lotion da nhanh chóng được hấp thụ bởi da và được khuyên dùng cho da thường. Nó cũng có thể được sử dụng trong những tháng mùa hè.

Có sự khác biệt giữa việc sử dụng kem dưỡng ẩm lotion. Đối với da khô và nhạy cảm, tốt hơn hết bạn nên sử dụng kem dưỡng vì nó cung cấp một lớp màng chắn nặng đô hơn để giữ nước cho da của bạn.

2. Cố gắng giới hạn thời gian tắm hoặc tắm vòi sen chỉ trong 10 phút

Thời gian tắm tối đa được khuyến nghị là khoảng 5 đến 10 phút. Các chuyên gia da liễu cho rằng, đây là thời gian đủ để làm sạch và cấp nước cho da. Lạm dụng nó có thể dẫn đến những hậu quả khó chịu. Khi bạn rửa mặt quá nhiều và làm sạch quá mức, các loại dầu tự nhiên giữ cho làn da khỏe mạnh của bạn sẽ bị loại bỏ. Các lỗ chân lông mở ra và nước thoát ra khỏi cơ thể. Sau đó, bạn có thể nhận thấy một số kích ứng và mẩn đỏ.

Ngoài ra, tắm nước nóng, ấm và lạnh cũng có lợi, nhưng nếu bạn không chắc cái nào tốt cho da của mình, hãy dùng nước ấm.

3. Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da "không mùi"

Nếu bạn nhận thấy làn da của mình trở nên kích ứng và nhạy cảm, hãy sử dụng kem dưỡng da, xà phòng và chất tẩy rửa "không có mùi thơm". Chúng giảm thiểu kích ứng và ít gây phản ứng dị ứng hơn. Nhưng cũng hãy chú ý tới các sản phẩm được ghi bằng từ "không mùi". Chúng cũng có thể chứa các hóa chất có thể gây kích ứng da của bạn.

4. Đóng cửa phòng tắm

Đôi khi, chúng ta có thể để cửa phòng tắm mở khi đang tắm để không khí vào nhiều hơn. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên tránh thói quen này. Giữ cửa phòng tắm đóng lại. Điều này giúp giữ độ ẩm cần thiết trong phòng để da bạn không bị quá khô.

5. Thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi tắm hoặc rửa mặt

Thời điểm tốt nhất để thoa kem dưỡng ẩm là khi da còn ẩm. Trong trường hợp này, nó khóa ẩm và ngăn ngừa kích ứng thêm. Cố gắng không dùng khăn để lau khô mặt mà hãy thoa kem ngay sau khi rửa.

6. Tẩy tế bào chết cho da nhưng tránh làm thường xuyên

Khi da bạn nhạy cảm, việc tẩy da chết quá mạnh có thể gây hại cho da, và bạn có thể bị mẩn đỏ và kích ứng. Các bác sĩ da liễu không khuyến khích sử dụng tẩy tế bào chết hạt và các phương pháp cơ học. Tốt hơn hết bạn nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết hóa học dịu nhẹ.

Nếu da bạn cảm thấy khô sau khi tẩy da chết, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau đó.

7. Mua các sản phẩm có thành phần làm dịu đặc biệt

Các bác sĩ da liễu cho biết: "Các sản phẩm có chứa niacinamide, lưu huỳnh, allantoin, caffeine, rễ cam thảo, hoa cúc, lô hội và dưa chuột có thể giúp giảm mẩn đỏ."

Ngoài ra, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng các chất rửa mặt hữu cơ. Điều quan trọng là không lạm dụng các sản phẩm và việc đắp mặt nạ thường xuyên có thể gây ra hiện tượng mụn, khi mụn xuất hiện do mặt nạ giữ bụi bẩn trong lỗ chân lông.

8. Bắt đầu rút ngắn quy trình làm đẹp

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn không bị bất kỳ rối loạn nào về da nhưng khuôn mặt của bạn trông vẫn bị kích ứng và ửng đỏ, thì đã đến lúc bạn nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm, bao gồm cả đồ trang điểm, vì một trong số chúng có thể gây dị ứng.

9. Sử dụng đúng loại kem chống nắng

Một số người rất dị ứng với kem chống nắng và thậm chí không nhận ra rằng đó là vấn đề. Kết quả là da của bạn bị bong tróc và ửng đỏ vì các thành phần hóa học.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, tốt hơn hết bạn nên sử dụng kem chống nắng có kẽm hoặc titanium dioxide.

10. Hãy tạm dừng việc chăm sóc sắc đẹp của bạn

Bạn có thể mua và sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm phức tạp trong khi cố gắng khắc phục sự cố về da, nhưng đôi khi, sự đơn giản là tốt nhất. Các bác sĩ da liễu nói rằng cơ thể bạn cũng cần được nghỉ ngơi trong thói quen làm đẹp. Thực hiện chăm sóc nhẹ nhàng làn da một cách nhanh chóng theo thời gian sẽ đặc biệt tốt cho những người có loại da mỏng và nhạy cảm.

Theo Brightside