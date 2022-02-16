Cát tinh sao chiếu top 3 con giáp trong 7 ngày tới: Cơ hội VÀNG xuất hiện, thu vén hết tài lộc của thiên hạ, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 13:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ xuất hiện cơ hội "vàng", thu vén hết tài lộc của thiên hạ, cuộc sống thăng hoa trong 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

Trong 7 ngày tới đây, công việc của con giáp may mắn này sẽ vô cùng suôn sẻ và được giải quyết ổn thỏa. Từ sự nghiệp, tài vận đến vấn đề tình cảm đang ngày một khởi sắc. Đặc biệt, bạn sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp đang khó khăn ở chỗ nào sẽ được giải quyết ổn thỏa ở chỗ đó. Bên cạnh đó, sao Tử Vi xuất hiện cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho bạn. Cơ hội mà bạn hằng mong ước có thể sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn vào tuần này. Vì thế, hãy luôn ở tư thế sẵn sàng nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặt hái được thành công ngoài dự đoán. 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có số đào hoa khi được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Do đó, bạn nên chủ động trò chuyện, giữ quan hệ với đối phương.

con giap may man
Người tuổi Sửu sẽ gặt hái được thành công ngoài dự đoán - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những người thuộc con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc lẫn tài vận. Bạn sẽ tìm kiếm được cơ hội tuyệt vời, có khả năng xây dựng sự nghiệp vững chắc, bên cạnh đó còn tạo điều kiện làm giàu. Tài lộc dồi dào, ngoại trừ sự nghiệp tăng vọt, tài lộc cũng bước vào thời kỳ đỉnh cao, tốc độ kiếm tiền nhanh hơn trước rất nhiều Thậm chí, quý nhân xuất hiện còn giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội kiếm tiền quý giá. Vậy nê, bạn nên chủ động nắm bắt, bạn sẽ gặt hái nguồn tiền rủng rỉnh trong tương lai.

Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm chưa từng có.

con giap may man 1
Ngưởi tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc lẫn tài vận - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội vươn lên trong sự nghiệp vào 7 ngày tới. Nhờ có Thiên Ấn và Chính Ấn hỗ trợ, bạn biết đâu là thời điểm mình cần phải nhanh chóng nắm bắt để phát triển. Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được vị thế của mình và khiến cấp dưới ngưỡng mộ, tin tưởng. Tài lộc đến cuối tuần sẽ có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Do đó, bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng nên đồng tiền chảy vào túi cũng dễ dàng hơn nhiều. Một số người thậm chí có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của chính mình.

Với các cặp đôi, chuyện tình cảm đôi khi còn xảy ra khúc mắc, cần đặc biệt chú ý trong thời gian tới. Nếu đôi bên có điều gì không bằng lòng nhau thì nên bình tĩnh trao đổi, không nên khiến cả hai người đều mất vui, nên nhớ "một điều nhịn là chín điều lành". Nếu còn độc thân, bạn có thể tranh thủ những ngày Tết để gặp gỡ bạn bè của mình, tạo dựng thêm các mối quan hệ mới.

con giap may man 2
Người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội vươn lên trong sự nghiệp vào 7 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài 'gõ cửa' vào 20 ngày tới: Top 3 con giáp tài lộc sẽ bùng nổ, tiền đổ vào túi nhiều ngất ngưởng, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Thần Tài 'gõ cửa' vào 20 ngày tới: Top 3 con giáp tài lộc sẽ bùng nổ, tiền đổ vào túi nhiều ngất ngưởng, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ bùng nổ, tiền đổ vào túi nhiều ngất ngưởng, tình duyên 'đơm hoa kết trái' trong 20 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời