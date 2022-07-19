Các con giáp thi đâu đậu đó, người người ghen tị vì may mắn hết phần thiên hạ trong mỗi dịp thi cử?

Người tuổi Tý nhiều lúc khiến mọi người phải ngạc nhiên bởi vận may hiếm có của mình, thậm chí lắm khi khiến người ta không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ lẫn ganh tị vì đâu phải ai cũng sẽ may mắn được như họ.

Con giáp này cũng nằm trong danh sách những người chẳng phải lo học tài thi phận, bởi trong chuyện học hành thi cử họ cũng may mắn hơn người. Tuy rằng bình thường những kì thi nho nhỏ kết quả cũng bình thường thôi, còn lâu mới chạm ngưỡng xuất sắc nhưng có hề gì, đợi đến kì thi lớn họ mới thể hiện mình.

Tuổi Tý biết đâu là mục tiêu của mình, thế nên vào những kì thi quan trọng, họ sẽ phát huy toàn bộ khả năng của mình, hướng tới mục tiêu đã định. Mà thường thì hiếm khi con giáp này đạt được kết quả thấp hơn mục tiêu đã đề ra lắm.

Trong những kì thi lớn, tuổi Tý chính là con giáp may mắn trong thi cử, có khả năng lội ngược dòng ngoạn mục, khiến cho ai nấy đều phải bất ngờ. Tất nhiên năng lực của họ không phải là không có, chỉ là so với mức phát huy bình thường thì khó ai có thể tưởng tượng được thôi.

Tuổi Tuất



Được sao Thiên Đức che chở, người tuổi Tuất đón cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm liên tiếp. Với người tham gia thi cử trong tuần này, bạn cũng sẽ gặp được nhiều điều như ý muốn.



Bạn đã nỗ lực trong suốt thời gian qua, ngay cả khi mọi người xung quanh đều lười biếng và muốn nghỉ ngơi, vì thế chẳng lý nào bạn lại không gặt hái được thành tích tích cực.

Hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, bạn không thua kém bất cứ ai, chỉ cần phát huy đúng khả năng của mình, bạn sẽ thấy con đường tương lai ngày càng mở mang. Thậm chí, một vài người còn được quý nhân, bạn bè giúp đỡ, khiến mọi việc thêm phần suôn sẻ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trước giờ hiếm khi đi thi mà làm hỏng chuyện lắm. Ở đâu có tuổi Thìn, ở đó có thần Thi cử. Tuy bản thân họ là người rất cố gắng và nỗ lực trong chuyện học hành nhưng dường như cái duyên đèn sách khiến họ làm những chuyện đó rất thoải mái, chẳng có vẻ gì là mệt nhọc hay gượng ép cả.

Thi cử không phải chỉ dựa vào năng lực mà đạt được kết quả cao, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn nữa. Và trong số 12 con giáp thì tuổi Thìn đích thị là con giáp dễ gặp may mắn trong thi cử.

Khi đi thi, chẳng những vận dụng năng lực của mình mà con giáp này còn có thể phát huy vượt mức, tất cả là nhờ Thần May mắn luôn ở bên nâng đỡ cho họ. Có thể nói, trên con đường trưởng thành của mình, họ hiếm khi phải muộn phiền vì chuyện thi cử như những con giáp khác.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!