Bắt đầu từ ngày mai (27/10), người tuổi Hợi vận trình nhuận phát, may mắn phủ đầy. Những dự án tưởng chừng thất bại trước kia của con giáp bỗng chống xoay chiều, thành công ngoạn mục. Con giáp thu về không ít lợi nhuận, cuộc sống thoải mái, dư dả. Đặc biệt, vào giai đoạn này, Hợi sẽ nhận niềm vui bất ngờ về tài lộc. Đây là món quà mà ơn trên ban cho con giáp này vì đã làm việc chăm chỉ.

Tử vi trong 12 con giáp nói rằng, trời sinh những người tuổi Tuất hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Tuất tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Hợi bước vào vận may cực đỉnh, kiếm tiền như nước. Con giáp được sự trợ giúp của Mẹ Quan Âm, làm việc gì cũng thuận lợi. Tuổi Hợi lại có độ nhạy bén cao, chỉ cần nhận thấy cơ hội tốt sẽ không để tuột mất, sau ngày hôm nay tài lộc tăng vọt, của cải đầy nhà.

Tử vi học có nói, bắt đầu từ ngày mai (27/10), con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Người tuổi Tuất sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Tuất sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời. Thời gian tới, tuổi Tuất nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn. Có thể cơ hội có một không hai sẽ đến giúp tuổi Tuất phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi – tướng số có viết, những người tuổi Dậu vốn có ưu điểm, chăm chỉ, siêng năng, và đặc biệt rất kiên trì. Cuộc đời tuổi Dậu vào tiền vận có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần họ không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì cuộc sống hậu vận thăng hoa hơn rất nhiều người.

Bắt đầu từ ngày mai (27/10), người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là tài vận, tuổi Dậu sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Thời gian này, con giáp tuổi Dậu này có thể phát huy tốt thế mạnh của mình, làm gì cũng gặp may mắn. Tuổi Dậu không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện nhân duyên, tình cảm cũng diễn ra thuận lợi.

Tuổi Dậu cũng là con giáp dễ dàng gặp được nhiều quý nhân, may mắn đến liên tục, và đương nhiên tiền bạc không thiếu. Con giáp Dậu bắt đầu rủng rỉnh tiền bạc, có cơ hội kiếm tiền dễ dàng, khi có nhiều tiền họ cũng sẽ làm được nhiều việc hơn, cuộc sống của con giáp này hứa hẹn sống an nhàn, tự do tự tại.

Tuổi Dậu cũng là con giáp dễ dàng gặp được nhiều quý nhân, may mắn đến liên tục, và đương nhiên tiền bạc không thiếu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.