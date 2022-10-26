Tử vi dự đoán 7 ngày tới ( 27/10 - 2/11/2022), 3 con giáp được chấm tên trong sổ đỏ Thần Tài, vận may ào đến, tài lộc theo chân, rủng rỉnh tiền bạc, an yên hưởng phú quý, cuộc sống trải đầy hoa thơm

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 11:05

3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền bạc sum suê, phú quý vô kể, vận trình lên hương, phát tài rực rỡ.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần nằm trong số những con giáp đỏ nhất. Bản mệnh có những giai đoạn may mắn của riêng mình và việc nắm bắt được các thời điểm này để tận dụng chúng là rất quan trọng. Đây chính là thời điểm vận số của người tuổi Dần bắt đầu “lên hương”, trí tuệ sáng suốt, nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo được sinh sôi, giúp ích nhiều trong công việc của họ.

Tử vi đúng 7 ngày tới, người tuổi Dần có vận tiền tài vô cùng rực rỡ. Con giáp này được thần Tài ưu ái, may mắn ào ạt tới. Thậm chí người tuổi này còn có thể bất ngờ có số tiền đáng kể nhờ vận may trúng số. Không những vậy, họ còn có cơ hội tăng thu nhập không nhỏ trong thời gian này.

Con đường công việc trong tuần của tuổi Dần khá suôn sẻ. Thời gian tới, con giáp này tìm được hướng đi mới khiến cuộc sống thay đổi tích cực. Người tuổi Dần có thể đón tài lộc về nhà cuộc sống cực kỳ viên mãn sung túc. Với những ai làm công việc kinh doanh đây là cơ hội cho bạn ký kết được nhiều hợp đồng lớn.

Tử vi dự đoán 7 ngày tới ( 27/10 - 2/11/2022), 3 con giáp được chấm tên trong sổ đỏ Thần Tài, vận may ào đến, tài lộc theo chân, rủng rỉnh tiền bạc, an yên hưởng phú quý, cuộc sống trải đầy hoa thơm - Ảnh 1
Con giáp này được thần Tài ưu ái, may mắn ào ạt tới, thậm chí người tuổi này còn có thể bất ngờ có số tiền đáng kể nhờ vận may trúng số - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ được cho là kiểm soát được mọi việc xung quanh mình. Ngoài ra, họ còn nhận được sự tín nhiệm của người khác và thậm chí trở thành người dẫn đường. Con giáp may mắn rất bận rộn với các dự án, nhưng chỉ cần họ luôn cẩn trọng với các lựa chọn của họ thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay, tài chính cũng được đảm bảo vững chắc.

Đúng 7 ngày tới, tài vận của người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi, chưa có khởi sắc. Con giáp này sẽ gặp nhiều vận may không ngờ. Đây sẽ là thời gian tuyệt vời để người tuổi Ngọ phát huy khả năng của mình, nhất là ai làm kinh doanh buôn bán, lời ngày một nhiều. Từ đó mà cuộc sống vào thời gian tới càng sung túc đủ đầy.

Người tuổi Ngọ sẽ có cuộc sống cực kỳ giàu sang và viên mãn. Với bao nhiêu lộc lá của cải ùn ùn kéo đến bạn. Đây cũng chính là khoảng thời gian này người tuổi Ngọ cũng nên tranh thủ cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình để giúp cho con đường quan lộ của bạn đi lên nhanh chóng.

Tử vi dự đoán 7 ngày tới ( 27/10 - 2/11/2022), 3 con giáp được chấm tên trong sổ đỏ Thần Tài, vận may ào đến, tài lộc theo chân, rủng rỉnh tiền bạc, an yên hưởng phú quý, cuộc sống trải đầy hoa thơm - Ảnh 2
Đúng 7 ngày tới, tài vận của người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi, chưa có khởi sắc. Con giáp này sẽ gặp nhiều vận may không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 7 ngày tới, tuổi Hợi được Thần Tài ưu ái, quý nhân trợ giúp nên về nhiều mặt sẽ đều thuận lợi, suôn sẻ. Nhân lúc được sao tốt chiếu rọi, tuổi Hợi hãy mạnh dạn bắt tay vào công việc, mở rộng việc kinh doanh. Chưa kể, con giáp may mắn gặp được quý nhân, ban cho nhiều vận đổi đời.

Người tuổi Hợi sẽ vô cùng may mắn. Dường như những gì được gọi là xui xẻo trước đó đã đi qua dễ dàng nhanh chóng và đây chính là lúc mà tuổi Hợi được hưởng những thành quả do sự nỗ lực trước đó bỏ ra. Đây chính là khoảng thời gian tuổi Hợi sẽ thấy mọi diễn biến từ công việc, tình duyên đều diễn ra hết sức thuận lợi, trôi chảy.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó. Tuổi Hợi cũng được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc cũng nở rộ trong thời gian tới.

Tử vi dự đoán 7 ngày tới ( 27/10 - 2/11/2022), 3 con giáp được chấm tên trong sổ đỏ Thần Tài, vận may ào đến, tài lộc theo chân, rủng rỉnh tiền bạc, an yên hưởng phú quý, cuộc sống trải đầy hoa thơm - Ảnh 3
Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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