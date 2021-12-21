4 cung hoàng đạo gặp quý nhân trong năm 2022, tiền tài, công việc, sức khoẻ đều được may mắn

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 13:15

Dưới đây là 4 cung hoàng đạo may mắn gặp được điều may mắn, tài phúc trong năm 2022.

Cự Giải

Vấn đề lớn nhất trong năm 2022 đối với Cua nhỏ là khi đưa ra một số quyết định nào đó, bạn không có nhiều thời gian để suy nghĩ, làm gì cũng vội vàng hấp tấp.

Lỗi sai không nằm ở bạn, may mắn thay, Cự Giải có vận quý nhân rất tốt trong năm nay, bạn sẽ gặp được người dìu dắt, chỉ lối cho mình qua những quyết định khó khăn.

12 cung hoang dao 1

Với sự giúp đỡ của người kia, Cự Giải có thể làm rõ hơn những suy nghĩ của mình. Làm việc gì cũng không gặp quá nhiều vướng mắc. Cuối cùng thì Cua đã có thể an tâm và làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả tốt.

Nếu biết kết thân với một người cung Sư Tử đầy năng lượng và nhiệt huyết thì vận số của bạn tự nhiên cũng sẽ thay đổi rất nhiều.

Bảo Bình

Là chòm sao gặp quý nhân năm 2022, cuối cùng Bảo Bình đã xóa tan được mây đen u ám, tìm ra con đường đúng đắn và làm việc chăm chỉ để gặt hái thành quả trong năm mới. Là năm gieo mầm cho tương lai của cung hoàng đạo này.

12 cung hoang dao 2

Quý nhân của bạn sẽ xuất hiện vào những thời điểm quan trọng, cấp bách. Vì thế đừng nóng vội, sau khi họ tới bạn sẽ cảm thấy tâm lý mình ổn định, cuộc có khởi sắc, có thể ngẩng cao mặt ở cơ quan, trường học.

Điều quan trọng hơn hết phải nhắc lại 2 lần là sao Thổ sẽ là quý nhân lớn nhất của Bảo Bình, nó phát huy được năng lượng tích cực tối đa truyền tải đến cho bạn.

Nhân Mã

Vận tài lộc của Nhân Mã không có gì nổi trội trong năm mới, bạn ưa tự do, không muốn gò bó, hành động bộc phát nhưng vẫn không hề nghèo đi chút nào.

Trong suốt năm 2022, sự giúp đỡ của quý nhân chủ yếu thể hiện ở sự giàu có của Nhân Mã, họ sẽ mang đến nhiều kênh kiếm tiền cho chòm sao này, cứ hết tiền lại có tiền.

12 cung hoang dao 3

Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin mới trong công việc có lợi cho bạn. Mã Nhi nếu thông minh biết tận dụng cơ hội có thể thay đổi đáng kể túi tiền của mình.

Ngoài ra Nhân Mã nên chú ý hơn đến các dịp xã giao, cơ hội gặp được quý nhân sẽ tăng lên rất nhiều, hãy tiếp cận nhiều hơn với những người cung Thiên Bình.

Xử Nữ

Xử Nữ quá đỏ khi lọt bảng vàng may mắn hiếm hoi nhờ vào Mặt Trăng tác động. Bước sang năm 2022, Xử Nữ sẽ gặp nhiều may mắn vận quý nhân. Bạn được người thân hoặc bạn bè cùng tuổi giúp đỡ, họ sẽ cho bạn nhiều lời khuyên trong công việc và cuộc sống, chỉ cần chịu khó lắng nghe tiếp thu thì may mắn gì cũng đến.

12 cung hoang dao 4

Tuy là chòm sao gặp quý nhân năm 2022 nhưng bạn phải biết khiêm tốn và học cách chấp nhận thì cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

Người sinh tháng âm lịch này được Thần Tài xông nhà, tài lộc thăng hoa đúng vào ngày giao thừa năm 2022

Người sinh tháng âm lịch này được Thần Tài xông nhà, tài lộc thăng hoa đúng vào ngày giao thừa năm 2022

Khi thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới thì cũng là lúc những người sinh vào tháng âm lịch dưới đây có cơ hội đổi đời. Tiền tài, may mắn cứ liến tục kéo đến khiến người trong cuộc cũng không thể nào thích ứng ngay tức khắc được.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 21 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'