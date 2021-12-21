'Có công mài sắc có ngày nên kim', người sinh vào những tháng âm lịch này sau 30 tuổi sẽ trở thành đại gia 'tiền tỷ', cơ hội và tiền tài đều có bước nhảy vọt

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 07:30

Tử vi tháng sinh âm lịch đôi khi sẽ quyết định cuộc sống, công việc, tiền tài và cả tương lai của bạn rất nhiều. Có những người may mắn nhận được điều điều tốt và luôn có quý nhân theo sau giúp đỡ và ngược ngại họ sẽ nhận những điều không may.

Những người sinh vào tháng 5 và tháng 9 âm lịch

Bói ngày sinh âm lịch, người sinh vào thời điểm tháng 5 và 9 âm lịch vào trước 20 tuổi, họ sẽ gặp nhiều áp lực trong công việc. Họ dễ bị người khác quấy rầy, gây nhiều khó khăn khác nhau.

Nhưng người sinh vào thời điểm âm lịch này nếu có nguồn lực, sự hỗ trợ từ bên ngoài thì cũng nên nỗ lực hơn. Thực tế, thành công không khó đối với họ.

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Bởi vậy, chỉ cần vững vàng, kiên định một thời gian, họ sẽ có thể nhìn thấy bình minh chiến thắng, Đặc biệt với những kinh nghiệm tích lũy được thông qua việc bươn trải những khó khăn, đến tuổi 30, những người sinh tháng 5 và 9 âm lịch sẽ giúp họ thành công nhanh chóng, đạt được tài vận tốt hơn.

Đồng thời, những người này có thể khám phá những lĩnh vực kinh doanh mới để sự nghiệp có bước đột phá, thăng tiến đều, thu nhập ngày càng cao. 　

Những người sinh vào tháng 4 và tháng 7 âm lịch

Bói ngày sinh Âm lịch, người sinh vào thời điểm tháng 4 và tháng 7 Âm lịch có một niềm tin rất vững chắc rằng sẽ tìm được hướng đi phù hợp cho tương lai của mình, thông qua sự nỗ lực không ngừng.

Trước tuổi 20, họ còn rất nhiều khó khăn, thử thách khiến cuộc sống thiếu thốn, điều kiện sống của cả gia đình đều không tốt.

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Tuy nhiên, chỉ cần họ có ý tưởng và dám đấu tranh, dù không có được sự trợ giúp, họ vẫn có năng lực phát triển tốt hơn sau tuổi 30. Người sinh tháng 4 và 7 Âm lịch hãy giữ vững mục tiêu của mình để đạt được thành công. Cuộc sống phía trước của họ chắc chắn được ban phước, may mắn không ngừng.

Những người sinh vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch

Bói ngày sinh Âm lịch, người sinh vào thời điểm tháng 10 và 12 Âm lịch trước tuổi 20 do còn trẻ và thiếu hiểu biết nên dễ xảy ra mâu thuẫn với người khác.

Họ cũng chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống, hơn nữa lại đối mặt với tương lai gập gềnh, chưa rõ lối đi của mình. Do đó, nhiều lúc họ như ruồi không đầu, đâm lung tung vào nhiều chướng ngại vật, bươu đầu, mẻ trán không ít. Họ cũng không xác định được phương hướng phát triển nên dễ mất tự tin.

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Vì vậy, người sinh vào thời điểm Âm lịch này cần phải biết đối mặt với khó khăn, cải thiện những điểm yếu của mình để kịp thời khắc phục. Trong công việc, họ cũng cần mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, hợp tác và giao tiếp với người khác tốt hơn.

Điều này mới có thể mang lại cơ hội tốt cho sự phát triển của bản thân họ trong tương lai. Sau khi bước qua tuổi 30, người sinh tháng 10 và 12 Âm lịch sẽ có sự nghiệp ổn định, thăng tiến không ngừng, tài lộc dư dả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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