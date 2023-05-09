3 nàng giáp có vẻ đẹp 'chim sa cá lặn' lại đào hoa đa tình khiến đàn ông gặp 1 lần nhớ 1 đời trong 3 tháng cuối năm 2023

Tử vi của 12 con giáp cho thấy vận trình ngày mới của người tuổi Tị phải đối mặt với họa hao tài đang kéo đến. Con giáp này có nguy cơ nguy cơ thất thoát tiền bạc khá lớn. Nguyên nhân đến từ cả khách quan lẫn chủ quan, tiền mồ hôi nước mắt kiếm về khó giữ được trong tay. Nếu không kiềm chế được nhu cầu của bản thân, người tuổi Tị rất dễ tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết nên tiền bạc cứ thế mà “đội nón ra đi” là điều dễ hiểu. Nếu chỉ biết hưởng thụ thì có thể sẽ đến lúc con giáp này phải vay mượn khắp nơi.

Mộc sinh Hỏa, bù lại, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang trong những tháng ngày lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Hãy dùng tình cảm chân thành của mình để đổi lấy tình yêu.

Chịu tác động từ cục diện Mão Ngọ Tương Phá, người tuổi Ngọ được nhắc nhở nên chú ý tới những hạng mục công việc còn dang dở của mình, tập trung giải quyết cho gọn gàng, hạn chế lo chuyện bao đồng. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp phải thị phi, lời ra tiếng vào từ người khác.

Đặc biệt, bạn nên tránh những cuộc cãi vã hay tránh nói những lời dễ gây hiểu lầm, thậm chí có thể khơi mào một cuộc xích mích không đáng có. Dù có người chủ động gây hấn, đừng để bản thân bị cuốn theo chỉ vì muốn thể hiện cái tôi của mình.

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho người cầm tinh Ngọ một ngày tình cảm bình ổn, ít rắc rối hay cãi vã. Cả hai đều dành sự tôn trọng cho đối phương, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cũng đều tham khảo ý kiến của người kia.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, sẽ là một ngày nhiều may mắn cát lành với tuổi Mùi. Con giáp này có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bản mệnh cần nhất bây giờ là sự tự tin, cũng như một chút mạo hiểm. Vận tài lộc của tuổi Mùi tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn.

Tình cảm cũng khá bình ổn, mặc dù đôi khi vẫn còn có chút bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ nhưng quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo gia đình. Khi cả hai cùng cố gắng dung hòa thì mối quan hệ tình cảm mới có thể bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm