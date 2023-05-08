3 ngày cuối tháng 3 AL: 3 tuổi Thần Tài báo mộng giàu kếch xù, tay trái đeo vàng, tay phải hứng bạc, thu bộn cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 22:04

3 con giáp này được Thần Tài phù trợ, làm đâu thắng đó, vàng bạc thu về không đếm xuể.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do vậy con giáp này cần có lòng đề phòng mọi người xung quanh, chớ nên ngây thơ dễ dàng tin theo lời người khác, kẻo có thể sẽ rơi vào cảnh trắng tay. Người làm ăn kinh doanh cần đề phòng kẻ xấu dùng lời ngon tiếng ngọt để rủ rê bản mệnh tham gia vào những mối đầu tư lừa đảo. Có tiền trong tay, tuổi Tỵ nên giữ thật chắc, không nên ham những khoản tiền hứa hẹn từ trên trời rơi xuống.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan.

3 ngày cuối tháng 3 AL: 3 tuổi Thần Tài báo mộng giàu kếch xù, tay trái đeo vàng, tay phải hứng bạc, thu bộn cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy vận trình công việc của tuổi Ngọ hanh thông. Bạn được quý nhân hộ mệnh nên gặp khó khăn sẽ tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khuyên hữu ích cho sự nghiệp giúp bạn xác định được hướng đi mới cho mình.

Vận trình tình duyên không được vui vẻ. Người tuổi này có nhiều vấn đề chưa thật sự hài lòng về đối phương. Tuy nhiên, bạn vì còn nhiều ngần ngại nên chưa chia sẻ thẳng thắn với họ.

3 ngày cuối tháng 3 AL: 3 tuổi Thần Tài báo mộng giàu kếch xù, tay trái đeo vàng, tay phải hứng bạc, thu bộn cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều điều hung hiểm trên con đường sự nghiệp. Có thể bạn sẽ bị cấp trên gây khó dễ hoặc giao cho những nhiệm vụ hóc búa, khiến mọi việc chẳng thể tiến triển như dự kiến. Hãy nhìn nhận vấn đề theo phương diện tích cực chứ đừng vội than thân trách phận. Đây có thể là cơ hội để bạn rèn luyện sức kiên nhẫn, sự chịu đựng cũng như những tiềm năng của mình. Thực hiện nhiệm vụ thành công, bạn có thể khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục.

Tam nương sát, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu có thể, bạn nên lùi những công việc ấy sang thời điểm khác thích hợp hơn để gặp được nhiều may mắn.

3 ngày cuối tháng 3 AL: 3 tuổi Thần Tài báo mộng giàu kếch xù, tay trái đeo vàng, tay phải hứng bạc, thu bộn cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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