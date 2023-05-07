Đuổi hết vận xui tháng 3 AL, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tiền bạc tíu tít tìm đến, hào quang rực rỡ trong 33 ngày tới

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra tương đối ổn định. Người tuổi này đạt được những thành công vang dội với biết bao người mơ ước nhờ vào sự cố gắng và nhiệt tình của bản thân.

Vận trình tình cảm tương đối khả quan. Bạn có được những nguồn tích cực nhờ Ngũ hành tương sinh, từ đó sẵn sàng trao đi những sự chân thành cho người mình yêu mà chẳng mong cầu điều gì.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy hung vận của người tuổi Hợi khá lớn. Bạn có vẻ khá dễ mất tập trung, quan tâm tới những vấn đề bên lề hơn là công việc chính. Con giáp này nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, đừng để gây ra sai sót kẻo người khác có cớ phê bình khiển trách. Bên cạnh đó, Kiếp Tài báo hiệu bản mệnh còn có thể phải đối mặt với họa hao tài, mất tiền, hỏng hóc đồ đạc… Nguồn thu phụ hầu như không có, chủ yếu đến từ công việc chính nên phải chống đỡ khá vất vả, thậm chí người tuổi Hợi sẽ phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Rất dễ vướng phải bất đồng, mâu thuẫn với người ấy. Nguyên nhân là bởi vì cái tôi quá lớn nên bạn sẽ không chịu lắng nghe những ý kiến trái chiều từ đối phương. Trong khi đó, nửa kia cho rằng bạn không tôn trọng mình nên thái độ cũng khá gay gắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tiền tài danh lợi đón tin vui, sắp tới người tuổi Tý sẽ được cân nhắc vào vị trí quan trọng nhờ sự xuất chúng trong công việc của mình. Tình hình tài chính vô cùng thăng hoa, lương thưởng trong công việc giúp bạn thoải mái chi tiêu mà không phải nghĩ ngợi gì.

Chuyện tình yêu ảm đạm, thời gian qua vì quá tập trung cho công việc nên tình cảm giữa bản mệnh và người ấy dần phai nhạt. Tình cảm của người tuổi Tý chưa đến nơi đến chốn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm