Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp có số HƯỞNG, vạn sự hanh thông, lộc trời ập vào nhà, giàu nhanh hơn trúng số

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 02:10

Tử vi dự đoán, những con giáp dưới đây sẽ may mắn được thần tài chấm số đỏ, quơ tay là có tiền, nhà xe chờ sẵn.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra không mấy khó khăn. Người tuổi này không những sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thêm nhiều thời gian để lên kế hoạch cho những dự định tiếp theo. 

Vận trình tình cảm ảm đạm. Mối quan hệ giữa đôi lứa yêu nhau nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt do ảnh hưởng của Mùi Thìn tứ hành xung. Ngoài ra, điều này còn khiến cho người độc thân không thể tìm được người mình yêu. 

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp có số HƯỞNG, vạn sự hanh thông, lộc trời ập vào nhà, giàu nhanh hơn trúng số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình, thậm chí bạn có thể tự bắt tay vào công việc lớn mà không cần ai phải thúc giục hay truyền động lực. Bạn thích làm việc theo quan điểm của riêng mình. Người tuổi Hợi vận trình công việc không có nhiều diễn biến mới, tìm việc mới hay ở chỗ cũ là quyết định của bản thân.

Tuy nhiên, điều con giáp này cần chú ý là mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ nên tách mình ra khỏi tập thể. Dù trong nhóm làm việc có những đối tượng khiến bạn khó chịu, song đừng vì thế mà tự tách mình ra, bởi như vậy thì người chịu thiệt chỉ có bạn mà thôi.

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp có số HƯỞNG, vạn sự hanh thông, lộc trời ập vào nhà, giàu nhanh hơn trúng số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp có số HƯỞNG, vạn sự hanh thông, lộc trời ập vào nhà, giàu nhanh hơn trúng số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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