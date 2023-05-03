Sau 13 ngày lễ, lộc rơi vào nhà: 3 con giáp tài lộc hoan hỷ, may mắn chạm định, phất lên vù vù, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 03/05/2023 02:39

Tử vi dự đoán, trong những ngày của tháng 5, 3 con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều may mắn, tài lộc.

Tuổi Thân

Năm 2024, vận thế của người tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này sẽ không phải lo lắng về tiền bạc bởi thu nhập không chỉ ổn định mà còn tăng cao bởi sẽ gặp may mắn, suôn sẻ trong việc đầu tư thu lời.

Người độc thân dễ dàng tìm được người thương thông qua lời giới thiệu từ người thân, bạn bè. Song, bản mệnh không nên tự gượng ép mình nếu như bản thân không muốn. 

Sau 13 ngày lễ, lộc rơi vào nhà: 3 con giáp tài lộc hoan hỷ, may mắn chạm định, phất lên vù vù, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối vất vả, gian nan. Người tuổi này không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào trong lúc khó khăn nên đành phải tự mình giải quyết. Do đó, việc này đòi hỏi bản mệnh phải sáng suốt để ứng phó tốt mọi rắc rối. 

Vận trình tình cảm khá lận đận. Sau những nỗ lực trước đó, bạn cảm thấy thất vọng khi tình cảm trao đi chẳng nhận được hồi đáp. Hạnh phúc cứ ngỡ trong tay nhưng phút chốc đã vụt mất. 

Sau 13 ngày lễ, lộc rơi vào nhà: 3 con giáp tài lộc hoan hỷ, may mắn chạm định, phất lên vù vù, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùidiễn ra trôi chảy, tốt đẹp. Mục tiêu và động lực phấn đấu của những người này đều lấy từ ước mơ. Song, bản mệnh cần suy nghĩ thực tế hơn, điển hình như bản mệnh cần phải xem thử năng lực của mình có đáp ứng được không. 

Vận trình tình cảm kém suôn sẻ. Dường như có nhiều quan điểm bất đồng với nửa kia nên không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Do đó, hãy nói chuyện tử tế với nhau để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Nếu muốn nắm giữ hạnh phúc bền lâu, tuổi này nên bỏ tính đào hoa. Đặc biệt, các cô gái tuổi đôi mươi.

Sau 13 ngày lễ, lộc rơi vào nhà: 3 con giáp tài lộc hoan hỷ, may mắn chạm định, phất lên vù vù, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Rằm tháng 3 AL, 3 con giáp nhờ phước 'tổ tiên', ngồi không hút tiền vàng, ung dung hưởng lộc, thiên phúc khiến vạn người mê

Rằm tháng 3 AL, 3 con giáp nhờ phước 'tổ tiên', ngồi không hút tiền vàng, ung dung hưởng lộc, thiên phúc khiến vạn người mê

Năm 2024 sẽ là năm may mắn, cầu danh đắc danh, cầu tài được tài, cầu duyên hữu duyên của những con giáp sau đây.

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