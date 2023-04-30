Cuối tháng 5 thần PHẬT che chở: 3 con giáp trúng quả trời cho, giàu lên trông thấy, nhìn đâu cũng thấy tiền

Tử vi 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tương đối hanh thông. Người tuổi này dốc hết sức mình để làm việc, song cũng không quên cân bằng với cuộc sống cá nhân.

Vận trình tình cảm được đà vượng sắc. Người đã kết hôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại. Người độc thân vẫn chưa nóng vội mà tìm kiếm người yêu ngay lúc này.

Theo tử vi 12 con giáp sẽ không tốt đối với con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Hợi. Trong công việc, con giáp này quá ngay thẳng khi làm việc nên chịu nhiều thiệt thòi hơn những người khác. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng không nên đặt kỳ vọng quá cao, kẻo sau này sẽ nhận lại nhiều thất vọng.

Vận trình tình duyên của tuổi Hợi trong ngày mới ngày càng nhạt nhòa. Tử vi khuyên tuổi Hợi cần tích cực hâm nóng tình cảm để thu hẹp khoảng cách với nửa kia của mình. Chẳng hạn như tặng cho người ấy một món quà bất ngờ, hoặc có thể cùng nhau đi dạo, đi xem phim, ăn tối,...

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dậu có phần thuận lợi trong công việc. Đặc biệt là những người có nghề tay trái, kiểu gì cũng may mắn hơn người. Đôi khi còn trúng thưởng, có khách bất ngờ khiến bản mệnh trở tay không kịp. Tuy nhiên mặt tiền bạc nên cẩn thận. Trong quá trình đầu tư làm ăn, con giáp này nên suy nghĩ thật chắc chắn và nên hỏi thêm ý kiến của những người đi trước để tránh gặp phải rủi ro.

Các mối quan hệ của tuổi Dậu hài hòa. Người độc thân sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết bạn với những người khác giới. Quan hệ làm ăn tiến triển nhanh chóng, bản mệnh nắm được quyền quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

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