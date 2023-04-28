PHẬT TỔ NHƯ LAI đích danh chỉ điểm: 3 con giáp nữ mang mệnh đế vương, vượng tài, vượng phu, sau 33 tuổi giàu sang phú quý, hậu vận viên mãn về sau

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 15:19

Một số con giáp nữ được trời ban số mệnh đặc biệt, từ 33 tuổi trở đi sẽ đếm tiền mỏi tay, ở nhà biệt thự, đi xe triệu đô, sống sung sướng đến cuối đời.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Ngọ đừng tin tưởng đồng nghiệp hay đối tác hoàn toàn. Có thể vào một khoảnh khắc ngẫu hứng họ sẽ trở mặt với bản mệnh chẳng vì lý do gì cả. Người cùng phe đôi khi còn hại bản mệnh. Vận tài không có tiến triển cũng chẳng đi lùi. Nhưng con giáp này biết cách cân đối chi tiêu từ những khoản chi nhỏ nhất nên không bị hao hụt. Đồng tiền nay làm ra tuổi Ngọ biết để dành cho ngày mai nên không rơi vào thế bị động.

Thêm vào đó, trong ngày này, tuổi Ngọ có được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người nhà, cộng sự. Tình cảm hài hòa, ổn định giúp con giáp này có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt mọi việc.

PHẬT TỔ NHƯ LAI đích danh chỉ điểm: 3 con giáp nữ mang mệnh đế vương, vượng tài, vượng phu, sau 33 tuổi giàu sang phú quý, hậu vận viên mãn về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra có chút phức tạp. Dù bản mệnh vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhưng tâm trạng lúc nào cũng bất an. Công việc nhàm chán khiến cho bản mệnh chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Người độc thân tìm được cơ hội chân ái của đời mình với những nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ từ mọi người.

PHẬT TỔ NHƯ LAI đích danh chỉ điểm: 3 con giáp nữ mang mệnh đế vương, vượng tài, vượng phu, sau 33 tuổi giàu sang phú quý, hậu vận viên mãn về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân chỉ đạt ở mức trung bình, nếu không suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề thì rất dễ gặp thất bại. Thời điểm này, tuổi Thân cần phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc, nếu lúc nào cũng tìm cách làm việc theo kiểu đối phó hoặc đi theo con đường tắt thì vận trình sự nghiệp của bạn sẽ chẳng bao giờ thăng tiến được.

Vận trình tình duyên của tuổi Thân cũng không được như ý. Chuyện tình cảm đôi lứa gặp chút sóng gió, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình đang rơi vào khoảng lặng. Tử vi khuyên hai bạn nên cùng nhau thẳng thắn đối mặt với vấn đề và tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất.

PHẬT TỔ NHƯ LAI đích danh chỉ điểm: 3 con giáp nữ mang mệnh đế vương, vượng tài, vượng phu, sau 33 tuổi giàu sang phú quý, hậu vận viên mãn về sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bắt đầu tháng 5 VẬN ĐỎ RỰC RỠ: 3 con giáp giàu có ngút ngàn, tiền bạc dư giả, giàu càng thêm giàu dù tuổi đời còn trẻ

Bắt đầu tháng 5 VẬN ĐỎ RỰC RỠ: 3 con giáp giàu có ngút ngàn, tiền bạc dư giả, giàu càng thêm giàu dù tuổi đời còn trẻ

Các con giáp lúc trẻ phải vất vả mưu sinh giữ lắm thì lúc về già mới có thể hưởng giàu sang. Tuy nhiên, có 3 con giáp dù tuổi còn trẻ nhưng vẫn giàu có hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to