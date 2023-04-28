PHẬT TỔ NHƯ LAI đích danh chỉ điểm: 3 con giáp nữ mang mệnh đế vương, vượng tài, vượng phu, sau 33 tuổi giàu sang phú quý, hậu vận viên mãn về sau

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Ngọ đừng tin tưởng đồng nghiệp hay đối tác hoàn toàn. Có thể vào một khoảnh khắc ngẫu hứng họ sẽ trở mặt với bản mệnh chẳng vì lý do gì cả. Người cùng phe đôi khi còn hại bản mệnh. Vận tài không có tiến triển cũng chẳng đi lùi. Nhưng con giáp này biết cách cân đối chi tiêu từ những khoản chi nhỏ nhất nên không bị hao hụt. Đồng tiền nay làm ra tuổi Ngọ biết để dành cho ngày mai nên không rơi vào thế bị động.

Thêm vào đó, trong ngày này, tuổi Ngọ có được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người nhà, cộng sự. Tình cảm hài hòa, ổn định giúp con giáp này có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt mọi việc.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra có chút phức tạp. Dù bản mệnh vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhưng tâm trạng lúc nào cũng bất an. Công việc nhàm chán khiến cho bản mệnh chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Người độc thân tìm được cơ hội chân ái của đời mình với những nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ từ mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân chỉ đạt ở mức trung bình, nếu không suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề thì rất dễ gặp thất bại. Thời điểm này, tuổi Thân cần phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc, nếu lúc nào cũng tìm cách làm việc theo kiểu đối phó hoặc đi theo con đường tắt thì vận trình sự nghiệp của bạn sẽ chẳng bao giờ thăng tiến được.

Vận trình tình duyên của tuổi Thân cũng không được như ý. Chuyện tình cảm đôi lứa gặp chút sóng gió, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình đang rơi vào khoảng lặng. Tử vi khuyên hai bạn nên cùng nhau thẳng thắn đối mặt với vấn đề và tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm