Bắt đầu tháng 5 VẬN ĐỎ RỰC RỠ: 3 con giáp giàu có ngút ngàn, tiền bạc dư giả, giàu càng thêm giàu dù tuổi đời còn trẻ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý chật vật trong công việc. Người nào ngồi ở vị trí càng cao thì càng hay bị làm khó dễ. Công việc lương càng tốt thì áp lực cũng nhiều không kém. Vận tài lộc cũng có phần giảm sút. Con giáp này còn cứng nhắc trong vấn đề quản lý tiền nong nên dễ làm ăn thất thoát. Bản mệnh còn hay tiêu tiền cho những người không xứng đáng, dễ gặp phải đối tượng ăn cháo đá bát.

Tình cảm của tuổi Tý cũng kém may mắn. Đôi khi con giáp này không kiềm chế được tính nóng nảy của mình khiến nửa kia tổn thương sâu sắc. Con cái đôi lúc còn cãi lời bản mệnh vì bất đồng ý kiến.

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu không quá tốt đẹp. Tâm trạng bất ổn có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với kế hoạch mà bản mệnh đang nắm chính. Đồng thời, việc thiếu suy nghĩ trong lời ăn tiếng nói khiến người tuổi này gây ra những xích mích mọi người khi làm việc.

Vận trình tình cảm tốt đẹp, thắm sắc. Bạn chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để tìm được một nửa yêu thương cho mình. Người có đôi có cặp đang hâm nóng tình cảm cùng nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp nhận định vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần hơi kém, mọi việc có thể không suôn sẻ. Trong công việc, con giáp này có thể gặp khó khăn về vấn đề giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp. Bên cạnh đó, một vài thử thách đặt ra khiến cho người tuổi Dần vội vàng từ bỏ giữa chừng.

Tình duyên còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Mối quan hệ tình cảm ngày càng sa sút, tuổi Dần và nửa kia thường xuyên cãi vã vì những hiểu lầm và những điều nhỏ nhặt không đáng có. Ngoài ra, tính chiếm hữu của bạn thường khiến đối phương cảm thấy khó chịu và gượng ép.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm