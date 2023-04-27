3 con giáp nhân sinh có lúc đắng cay ngọt bùi, chỉ nghèo hết tháng 4, bước qua tháng 5 sẽ được sống trong vinh hoa phú quý

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 28/4 diễn ra thuận lợi đủ đường. May mắn ghé thăm giúp cho người tuổi này khẳng định được trí tuệ, sự đa tài của mình. Song, ngoài việc tập trung cho công việc thì đừng quên tăng cường phát triển mối quan hệ xã hội.

Vận trình tình cảm kém sắc. Bạn và người ấy không nên để sự nóng giận dẫn đến cư xử bốc đồng, thiếu khéo léo. Người độc thân cần chăm chỉ kết giao mới nâng cao cơ hội yêu đương bản thân.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi có về nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Điềm báo cho thấy có kẻ ném đá giấu tay, gây nhiều bất lợi nhưng con giáp này lại không tìm ra được bằng chứng cụ thể. Nếu sự tình đã xảy ra rồi, bản mệnh cũng đừng tốn thời gian đôi co với họ làm gì, nên tập trung khắc phục vấn đề trước đã. Không phải lúc nào làm rõ trắng đen cũng là điều cần thiết. Năng lực của bản mệnh ra sao rồi thời gian sẽ chứng minh.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng không mấy tốt đẹp. Đường tình nhiều khó khăn, trắc trở, bản mệnh muốn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, cũng có cơ hội gặp được người khiến trái tim rung động nhưng để đến được với nhau chẳng hề dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, tâm trạng của Thìn sa sút nghiêm trọng khi nhiều việc cũng không được như trông đợi. Con giáp này cảm thấy tiếc nuối vô cùng khi chưa thực hiện được mục tiêu, nhưng càng thất vọng hơn về sự thiếu sót của mình. Có thể nay con giáp này không có được vận may tốt, con đường thăng tiến không ủng hộ. Nhưng nếu như bản mệnh chủ động hơn, có cái nhìn lạc quan thì cũng không có gì đáng phải lo ngại quá. Quan trọng là cách bản mệnh đứng sau vấp ngã ra sao.

Về mặt tình cảm, các mối quan hệ cũng kém hòa thuận. Tình cảm lứa đôi xuất hiện những vết rạn nứt từ lâu, bản mệnh cũng dần buông xuôi chẳng còn muốn hàn gắn khi nỗ lực luôn chỉ từ một phía bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm