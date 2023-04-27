Chuột sa chĩnh gạo: 3 tuổi trúng số đổi đời giàu, thu hút tài lộc, phước báu hội tụ, cuối năm 2023 trở thành đại gia

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Ngọ cần giữ túi tiền của mình thật chặt, đặc biệt nếu như bạn có kế hoạch xuất hành đi xa trong dịp nghỉ lễ này. Tốt nhất, hãy hạn chế mang theo những đồ dùng quý giá để tránh mất trộm, mất cắp. Khi có ai đó rủ rê bạn đầu tư, bạn cần kiểm chứng lời của đối phương kĩ càng rồi đưa ra quyết định chứ không phải ngay lập tức tin tưởng. Sự cả tin có thể dẫn bạn tới những nguy cơ hao tiền tốn của trong tương lai.

Mộc sinh Hỏa, vợ chồng bạn nhân những ngày được nghỉ để hâm nóng tình cảm như những ngày mới yêu nhau. Bạn cảm thấy đối phương không có gì phải thay đổi, bởi bạn yêu sự khác biệt, những ưu điểm và cả tật xấu của người ấy.

Tuổi Sửu cần phải cẩn thận, tránh dính họa thị phi. Nhiều kẻ tiêu nhân đang lợi dụng sơ hở của bạn để nói xấu, hãy cứ mặc kệ họ và làm việc của mình, không cần can thiệp hay để bụng lời nói của người khác.

Tiền bạc rủng rỉnh, tuy vậy bạn vẫn chưa thực sự hài lòng lắm. Bạn nên đầu tư nghiêm túc hơn nữa cho công việc để đạt được kết quả cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Ngọ cần giữ túi tiền của mình thật chặt, đặc biệt nếu như có kế hoạch xuất hành đi xa. Tốt nhất, bản mệnh nên hạn chế mang theo những đồ dùng quý giá để tránh mất trộm, mất cắp. Khi có ai đó rủ rê đầu tư, con giáp này cần kiểm chứng lời của đối phương kĩ càng rồi đưa ra quyết định chứ không phải ngay lập tức tin tưởng. Sự cả tin có thể dẫn bản mệnh tới những nguy cơ hao tiền tốn của trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, vợ chồng nhân những ngày được nghỉ để hâm nóng tình cảm như những ngày mới yêu nhau. Con giáp này cảm thấy đối phương không có gì phải thay đổi, bởi bản mệnh yêu sự khác biệt, những ưu điểm và cả tật xấu của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm