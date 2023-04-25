XỞI LỞI TRỜI CỞI RA CHO: 3 tuổi con cưng Thần Tài cuối tháng 4 trúng số đổi đời, giàu nứt vách đổ tường, phúc khí đầy nhà, phúc lộc vô biên, cuộc sống thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 16:57

Tử vi trong dịp lễ 40/4 - 1/5 có những con giáp này may mắn hơn người, làm việc gì cũng thành công, thuận lợi

Tuổi Hợi

Tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa. Một vài mạo hiểm trong kinh doanh cũng mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ ngoài dự tính.

Tuy nhiên, bạn nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cả tuần đã bận rộn rồi thì hãy tạm gác lại mọi thứ để thưởng thức bữa tối thật ngon bên người thân.

XỞI LỞI TRỜI CỞI RA CHO: 3 tuổi con cưng Thần Tài cuối tháng 4 trúng số đổi đời, giàu nứt vách đổ tường, phúc khí đầy nhà, phúc lộc vô biên, cuộc sống thảnh thơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra tương đối ổn định. Tuất Thìn Tương Xung báo hiệu người tuổi này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro trong công việc. Bên cạnh đó, tính cách nóng nảy và dễ mất kiểm soát nên khó tránh khỏi đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. 

Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Người đã có đôi có thể yên tâm tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Tuy nhiên, người độc thân cần cởi mở hơn để không bỏ lỡ nhân duyên tốt. 

XỞI LỞI TRỜI CỞI RA CHO: 3 tuổi con cưng Thần Tài cuối tháng 4 trúng số đổi đời, giàu nứt vách đổ tường, phúc khí đầy nhà, phúc lộc vô biên, cuộc sống thảnh thơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tuổi Sửu đụng độ hung thần Thiên Quan nên có nhiều điều phải phiền lòng. Vận khí sa sút, con giáp này làm gì cũng có cảm giác trắc trở, không phải do nguyên nhân khách quan thì cũng do bản mệnh tính toán sai lầm dẫn tới hỏng chuyện. Những việc không như ý liên tiếp xảy ra khiến tâm trạng của những chú Trâu trở nên bất ổn. Bạn dễ cáu gắt khi ai đó làm trái với suy nghĩ của mình. Nếu Sửu không hài lòng về điều gì đó, hãy thẳng thắn góp ý riêng với đối phương chứ đừng áp đặt hay bắt người khác phải làm theo ý mình, đặc biệt là trước đám đông.

Có xu hướng tranh cãi hơn thua tới cùng với nửa kia khi cả hai có mâu thuẫn quan điểm. Bạn cho rằng mình đang cố giải thích cho người ấy hiểu song thái độ và lời nói không đúng mực của bạn khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thậm chí tổn thương.

XỞI LỞI TRỜI CỞI RA CHO: 3 tuổi con cưng Thần Tài cuối tháng 4 trúng số đổi đời, giàu nứt vách đổ tường, phúc khí đầy nhà, phúc lộc vô biên, cuộc sống thảnh thơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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