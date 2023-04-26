Đúng 13 ngày tới THẦN TÀI ĐÁNH BAY TIỂU NHÂN: Chúc mừng 3 con giáp CỰC ĐỎ, không lo phiền muộn, đi đến đâu là được quý nhân theo đến đó, may mắn dâng tận miệng, tiền tài chất đầy núi

Tuổi Ngọ đang ôm đồm quá nhiều việc một lúc và điều này khiến cho bạn vô cùng mệt mỏi, sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng. Việc bạn cần làm là sắp xếp lại thời gian biểu một cách khoa học, đồng thời dành ra thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.

Bạn cũng đừng vì công việc bận rộn mà bỏ bê ăn uống, nên nhớ cơ thể khỏe mạnh bạn mới có năng lượng để hoàn thành mọi việc đấy nhé.

Nếu phải đi làm, người tuổi Mão có thể gặp phải nhiều khó khăn trong sự nghiệp do Tỷ Kiên ngáng trở. Có thể cách cư xử của bạn từ trước đến nay gây mất lòng người khác, để đến khi sự cố xảy ra, gần như chẳng còn ai sẵn sàng giúp đỡ bạn nữa.

Xem tử vi online ngày Mộc vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

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Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, tuổi Thân độc thân nên thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Nếu còn trẻ tuổi, đừng để những định kiến lỗi thời khiến cho mình mắc sai lầm, đánh mất tình yêu mà mình chờ ngóng từ lâu. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

Với những người đã có đôi có cặp, con giáp này không biết tiết chế cảm xúc của mình, khiến cho đối phương cảm thấy ngạt thở trong chính tình yêu của mình. Bản mệnh không nên kiểm soát nửa kia quá chặt chẽ, hãy để cho đối phương có khoảng thời gian cho riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm