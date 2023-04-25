Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất diễn ra tương đối ổn định. Tuất Thìn Tương Xung báo hiệu người tuổi này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro trong công việc. Bên cạnh đó, tính cách nóng nảy và dễ mất kiểm soát nên khó tránh khỏi đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt.

Tình cảm hài hòa, êm ấm. Người đã có đôi có thể yên tâm tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Tuy nhiên, người độc thân cần cởi mở hơn để không bỏ lỡ nhân duyên tốt.

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tuổi Dần nên biết lắng nghe và tiếp nhận thông tin góp ý của người khác một cách có chọn lọc để ngày một hoàn thiện bản thân hơn. Có Thương Quan tác động, dù bạn có năng lực nhưng lại khá hiếu thắng, đôi lúc hành động tùy tiện mà thiếu sự cân nhắc. Một vài hạng mục công việc cần hoàn thiện gấp rút khiến bạn chưa thể yên tâm một cách thảnh thơi. Nhưng hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình, điều đó cũng rất tốt cho tiền đồ của bản mệnh. Công sức bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng nên bạn đừng quá so đo làm gì.

Chuyện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm khi mâu thuẫn gia tăng và bùng nổ liên tiếp, mà nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những điều rất đơn giản trong cuộc sống thường ngày. Để duy trì một cuộc hôn nhân bền vững, cả hai đều cần nhìn nhận và sửa đổi những khuyết thiếu của bản thân trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đang cảm thấy khá mệt mỏi và uể oải trong công việc. Bạn cần lắm một chuyến du lịch ngắn ngày để nghỉ ngơi, thay đổi tâm trạng cũng như giải toả áp lực.

Mối quan hệ của bạn và người ấy không được ổn định cho lắm. Bạn cảm giác như mình chỉ có mình bạn là người cố gắng trong tình yêu này vậy. Chuyện tình cảm luôn phải bắt nguồn từ hai phía, một mình bạn nỗ lực thì sẽ không đi đến đâu cả.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm