Tử vi cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không đáng lo. Người làm công ăn lương không những làm tốt công việc chính mà còn có cơ hội tìm được những công việc tay trái khá tốt. Ngoài ra, cấp trên tin tưởng giao cho bản mệnh những cơ hội phù hợp với năng lực của mình.

Tình cảm dễ gặp xáo trộn. Nếu vẫn tiếp tục áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bạn chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Không những không tìm được tiếng nói chung mà việc đổ vỡ chỉ là sớm muộn.

Tử vi 12 con giáp cho thấy Cục diện Tam Hợp xuất hiện, tuổi Tỵ hãy sẵn sàng cho mọi hành trình hôm nay bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước. Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được, vận may đang đứng về phía bạn. Chuyện tình cảm cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Thậm chí có nhiều cặp đôi mải mê trong hạnh phúc ngọt ngào của mình mà quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Một số người độc thân lúc này đã chịu mở lòng tìm hiểu người mới sau một thời gian khó khăn trước đó.

Ngũ hành Hỏa – Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của tuổi Tị thời gian này đã tốt hơn rất nhiều. Bạn ý thức hơn về việc rèn luyện thể dục thể thao. Song chăm chỉ tập luyện là tốt, song bản mệnh lưu ý cũng không nên tập với cường độ mạnh và quá nhiều kẻo phản tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu khá là may mắn về đường tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm những lựa chọn mới để tăng thêm thu nhập cho mình. Người kinh doanh thì có một ngày bội thu.

Tình cảm ổn định, nhưng có vẻ như bạn đang ỷ lại vào đối phương quá nhiều. Hãy thẳng thắn bày tỏ quan điểm hoặc chính kiến của bản thân, đừng lúc nào cũng nghe theo đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm