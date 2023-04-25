Thần Tài báo mộng giàu sang đến 3 con giáp đúng 3 ngày tới trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hoá nguy thành cát, giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 15:09

Nếu có tên trong danh sách 3 con giáp này thì xin chúc mừng một kì lễ như ý, ngập tràn may mắn, phú quý tài lộc ùa về tận cửa

Tuổi Ngọ

Tử vi cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không đáng lo. Người làm công ăn lương không những làm tốt công việc chính mà còn có cơ hội tìm được những công việc tay trái khá tốt. Ngoài ra, cấp trên tin tưởng giao cho bản mệnh những cơ hội phù hợp với năng lực của mình. 

Tình cảm dễ gặp xáo trộn. Nếu vẫn tiếp tục áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bạn chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Không những không tìm được tiếng nói chung mà việc đổ vỡ chỉ là sớm muộn. 

Thần Tài báo mộng giàu sang đến 3 con giáp đúng 3 ngày tới trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hoá nguy thành cát, giàu khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho thấy Cục diện Tam Hợp xuất hiện, tuổi Tỵ hãy sẵn sàng cho mọi hành trình hôm nay bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước. Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được, vận may đang đứng về phía bạn. Chuyện tình cảm cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Thậm chí có nhiều cặp đôi mải mê trong hạnh phúc ngọt ngào của mình mà quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Một số người độc thân lúc này đã chịu mở lòng tìm hiểu người mới sau một thời gian khó khăn trước đó.

Ngũ hành Hỏa – Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của tuổi Tị thời gian này đã tốt hơn rất nhiều. Bạn ý thức hơn về việc rèn luyện thể dục thể thao. Song chăm chỉ tập luyện là tốt, song bản mệnh lưu ý cũng không nên tập với cường độ mạnh và quá nhiều kẻo phản tác dụng.

Thần Tài báo mộng giàu sang đến 3 con giáp đúng 3 ngày tới trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hoá nguy thành cát, giàu khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu khá là may mắn về đường tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm những lựa chọn mới để tăng thêm thu nhập cho mình. Người kinh doanh thì có một ngày bội thu.

Tình cảm ổn định, nhưng có vẻ như bạn đang ỷ lại vào đối phương quá nhiều. Hãy thẳng thắn bày tỏ quan điểm hoặc chính kiến của bản thân, đừng lúc nào cũng nghe theo đối phương.

Thần Tài báo mộng giàu sang đến 3 con giáp đúng 3 ngày tới trúng số độc đắc, ôm cục tiền to, hoá nguy thành cát, giàu khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 6h04 ngày 26/4: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp, Thần Tài giúp đỡ vượt kiếp nạn lớn, phú quý ùa về tận cửa

Sau 6h04 ngày 26/4: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp, Thần Tài giúp đỡ vượt kiếp nạn lớn, phú quý ùa về tận cửa

Những con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, đang nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mà tài khoản vẫn nhảy số ầm ầm

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap du bao tu vi

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 22 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 28 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 29 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 37 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 37 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 40 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 43 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 43 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to