Sau 6h04 ngày 26/4: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, NẠP TÀI tới tấp, Thần Tài giúp đỡ vượt kiếp nạn lớn, phú quý ùa về tận cửa

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ không mấy dễ dàng. Sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân nhắc nhở người tuổi này cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối quan hệ xung quanh. Điều này sẽ giúp bản mệnh hạn chế tối đa thiệt hại ngoài ý muốn.

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Quan dự báo rằng vận trình của tuổi Mùi trong ngày thứ 3 này không mấy suôn sẻ, điềm báo có những vấn đề liên quan đến việc tranh giành quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn… Con giáp này cần giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề. Lại thêm Sửu Mùi Tương Xung, tuổi Mùi dễ cáu giận, thiếu kiểm soát bản thân nên có những lời nói ngạo mạn, thất lễ với bề trên hay người thân. Lời đã nói ra không thể thu hồi, bạn nên tỏ thái độ hối lỗi ngay sau đó, đừng cố viện cớ rằng mình chỉ đang nói sự thật để bào chữa cho sự vô phép tắc của mình.

Ngũ hành xung khắc cũng không tốt cho sức khỏe của những chú Dê trong thời gian này, có thể vì bản mệnh suy nghĩ quá nhiều, thường xuyên trong thời gian chịu áp lực nên cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Đã đến lúc bạn cho cơ thể được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng rồi đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có nhiều điều vui vẻ trong cuộc sống. Bạn có một ngày thuận lợi trong công việc, dù là làm văn phòng hay kinh doanh, mang về một khoản thu nhập kha khá.

Vận tình cảm cũng ổn, người ấy là động lực giúp đỡ bạn rất nhiều trong công việc và giảm đi áp lực cuộc sống. Nếu có gì không thoải mái, bạn hãy thẳng thắn chia sẻ với đối phương, người ấy sẽ cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm