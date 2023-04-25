Phật bà phù hộ trúng số ĐỘC ĐẮC vào cuối tháng 3 âm lịch: 3 con giáp khởi sự đạt thành, năng lượng giàu có vây quanh, vận may mỉm cười, rộng đường thành công khủng

Tuổi Ngọ có vận tài chính cực thịnh. Tiền bạc rủng rinh, những khoản nợ cũ đều được trả đúng hạn, bạn tha hồ mua sắm chi tiêu mà không phải suy nghĩ.

Tình yêu ổn định, may mắn là lúc khó khăn còn có người ấy bên cạnh bảo về và yêu thương. Một buổi hẹn hò thú vị hay một món quà nho nhỏ sẽ là bất ngờ bạn dành cho đối phương.

Công việc của tuổi Dần diễn ra tương đối dễ dàng. Người tuổi này bộc lộc sự nhanh trí, thông minh khi tìm được đường lui cho mình khi gặp vấn đề rắc rối. Khi vượt qua được giai đoạn khó khăn, bản mệnh lại có thêm niềm tin rằng mọi việc không gì là không thể.

Tình cảm trên đà giảm xuống. Do ảnh hưởng của Ngũ hành Tương Xung dẫn tới những cuộc xung đột, cãi vả triền miên giữa các cặp đôi. Ngoài ra, bản mệnh cần sắp xếp công việc hợp lý để dành thêm thời gian cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho thấy nhờ Tam Hợp cục tương trợ, tin vui về công việc sẽ đến với tuổi Dậu khi những kế hoạch đã bắt đầu vào guồng quay như dự định của bạn. Dậu vẫn cực kì cố gắng và chăm chỉ. Bạn làm những việc này không vì để chứng minh cho ai thấy, mà bởi đó là trách nhiệm và cũng là đam mê của bạn. Vận trình suôn sẻ cũng mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp này để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên mua quá nhiều món đồ thực sự không cần thiết, hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

Kim được Thổ dưỡng báo hiệu, chuyện tình cảm như ý khiến bạn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Không gì bằng tình cảm gia đình nên dù thế nào dịp lễ này bạn cũng nên dành thời gian để tận hưởng giây phút thảnh thơi với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm