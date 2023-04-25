Thầy phong thủy chỉ mặt, 3 con giáp đang nợ trúng số, tiền vàng kéo về ầm ầm, đổi đời đại gia trong tuần đầu tháng 5

Tử vi 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển thuận lợi. Cục diện Tý Thìn Tam Hợp nâng đỡ người tuổi này khá nhiều trong quá trình hoàn thành các kế hoạch đề ra trước đó.

Vận trình tình cảm êm ấm, hòa hợp. Tình yêu thắm sắc nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những lúc phiền nào. May mắn là sau tất cả những hiểu lầm, cả hai luôn có sự chủ động và ý muốn hòa giải.

Tử vi cho thấy Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Hợi được cảnh báo vận tiền bạc không được như ý, mất mát tiền của là điều khó tránh khỏi. Bạn tiêu pha có phần hơi quá tay, cần tiết kiệm lại nếu không sắp tới sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, con giáp này dễ gặp hoạ thị phi trong công việc. Vẫn phải tăng ca làm bạn cảm thấy bực bội, điều này dễ khiến cho người khác có cái nhìn và đánh giá không tốt về bạn. Do đó, hãy chú ý thái độ của mình kẻo gây ra tai tiếng, hiểu lầm không đáng.

Tam Hội giúp chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Dù cả hai vẫn còn những lúc giận hờn và cãi vã nhưng mọi chuyện qua rất nhanh khi một trong hai người luôn sẵn sàng nói lời xin lỗi trước để hòa hoãn tình hình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thực sự cảm thấy đau đầu vì phải làm quá nhiều việc. Bạn đang cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, có vẻ như bạn đang lâm vào tình trạng áp lực nặng nề.

Nên dành thời gian cho bản thân, đi chơi cùng bè bạn hay người ấy sẽ giúp bạn giải tỏa mệt mỏi, nhưng nhớ vẫn phải về nhà sớm và nghỉ ngơi đầy đủ Tuất nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm