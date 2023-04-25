Vận hạn 12 con giáp ngày mới, thứ Ba 25/4/2023: Con giáp có Kiếp Tài giáng họa, dễ gặp thị phi trong công việc, cần chú ý thái độ của mình kẻo gây ra tai tiếng

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Tử vi cho biết đây là khoảng thời gian thích hợp để những người này thoả sức theo đuổi đam mê của mình. Nhưng do ảnh hưởng của cục diện Mão Tý tương hình mà con giáp này có thể gặp hoạ từ tính cách ngang ngạnh, cố chấp.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Con giáp này có thể nhận được lộc ăn uống hay khoản tiền bất ngờ từ người đi xa về.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Những chú Mèo tạo được thiện cảm với rất nhiều người xung quanh khi sở hữu một trái tim thiện lương, ấm áp. Nên không có gì bất ngờ nếu như nhận được lời tỏ tình trong hôm nay.

Tuổi Đinh Mão: Không chịu tiếp thu ý kiến của bất kỳ ai.

Tuổi Tân Mão: Cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại.

Màu sắc vượng vận: Tím

Quý nhân: Tuổi Thìn

Con số may mắn: 2, 4

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay nên cân nhắc từng việc, chú ý quan sát đừng quá mạo hiểm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hôm nay có cơ hội đi công tác xa, kế hoạch đang đảm nhận chưa quản lý tốt thời gian, hiệu quả chưa cao.

Tình duyên: Người độc thân đón nhận nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm, đối phương có thành ý ngỏ lời để tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Tài lộc: Biểu hiện ở mức trung bình, chú ý tìm hiểu rồi đầu tư chính xác.

Sức khỏe: Đau nhức vai gáy nên chỉnh dáng ngồi phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Quan dự báo rằng vận trình của tuổi Mùi trong ngày thứ 3 này không mấy suôn sẻ, điềm báo có những vấn đề liên quan đến việc tranh giành quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn… Con giáp này cần giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề.

Lại thêm Sửu Mùi Tương Xung, tuổi Mùi dễ cáu giận, thiếu kiểm soát bản thân nên có những lời nói ngạo mạn, thất lễ với bề trên hay người thân. Lời đã nói ra không thể thu hồi, bạn nên tỏ thái độ hối lỗi ngay sau đó, đừng cố viện cớ rằng mình chỉ đang nói sự thật để bào chữa cho sự vô phép tắc của mình.

Ngũ hành xung khắc cũng không tốt cho sức khỏe của những chú Dê trong thời gian này, có thể vì bản mệnh suy nghĩ quá nhiều, thường xuyên trong thời gian chịu áp lực nên cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Đã đến lúc bạn cho cơ thể được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng rồi đấy.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm