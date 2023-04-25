Giờ VÀNG đã điểm, chúc mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC thứ Ba ngày 25/4/2023, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, chỉ cần nằm ngửa mà ăn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Điềm báo có kẻ tiểu nhân vì ghen ghét với thành công mà con giáp này đạt được nên sẽ ra sức tìm cách hãm hại. Do đó càng đòi hỏi ở con giáp này năng lực nhìn người, từ chối những yêu cầu vô lý.

Tài vận: Vận trình tài lộc dễ có biến động. Do ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc nên đặc biệt lưu ý con giáp này cần thận trọng trong các quyết định tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm còn gặp nhiều rắc rối. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên mang theo nhiều hiểm hoạ cho tình yêu lứa đôi. Đối với các mối quan hệ xung quanh, tốt hơn hết thì bản mệnh vẫn nên giữ khoảng cách và sự cảnh giác cao độ.

Tuổi Ất Tỵ: Có thể sẽ xảy ra xô xát với đồng nghiệp.

Tuổi Tân Tỵ: Chưa kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Màu sắc vượng vận: Hồng

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 5, 21

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ hôm nay lưu tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay không có nhiều thay đổi mới trong đường công danh, công việc biết lượng sức mình mà thay đổi phù hợp.

Tình duyên: Tình cảm vợ chồng chú ý những cãi vã do người ngoài tác động, dành nhiều thời gian cho nhau.

Tài lộc: Tiền bạc có thu vào, nhưng không nhiều.

Sức khỏe: Uống rượu bia không tốt cho người đang ốm nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày Sửu Thìn Tương Phá ảnh hưởng khá lớn tới tâm trạng của tuổi Thìn. Bạn có phần nhạy cảm hơn thường ngày, cũng dễ căng thẳng khi có sự cố xảy ra. Những lúc như vậy, đầu óc bạn trở nên mụ mị, chẳng đủ tỉnh táo để đưa ra bất cứ giải pháp tình thế nào.

Bản mệnh nên nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực và loại bỏ những suy nghĩ bi quan để chủ động hơn trước mọi khó khăn, thử thách. Nếu luôn coi các vấn đề phải đối mặt là tệ hại thì bạn sẽ rất dễ nhận lấy thất bại, mà một phần nguyên nhân là do không kiểm soát được cảm xúc bản thân.

Hung vận lớn cũng khiến chuyện tình cảm của những chú Rồng đi xuống. Mối quan hệ đôi lứa, hôn nhân có nhiều bất đồng. Vợ chồng đồng sàng dị mộng, khi có mâu thuẫn nổ ra không ai chịu xoa dịu và nhường nhịn nhau khiến tình cảm dần rạn nứt.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm