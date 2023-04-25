Đúng 6h sáng nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 tuổi có Lục Hợp độ mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thích hợp để khởi công, tậu nhà, mua

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Dù gặp nhiều may mắn thì con giáp này cũng khó tránh khỏi tai hoạ bất ngờ liên quan tới ngày tương phá hôm nay. Song, mọi rắc rối sẽ nhanh chóng được giải quyết triệt để nhờ vào thái độ làm việc miệt mài, chăm chỉ của người tuổi Sửu.

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Nguồn thu nhập tăng tiến không ngừng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bấy lâu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm. Trải qua những ngày tháng nặng nề vì xung đột, các cặp đôi dần tìm lại được tiếng nói chung. Cả tuổi Sửu và nửa kia lúc này đã dành cho nhau tình yêu to lớn không gì có thể so sánh được.

Tuổi Ất Sửu: Tránh làm việc đốt cháy giai đoạn.

Tuổi Đinh Sửu: Chủ quan trong công việc gây ra nhiều rắc rối không mong muốn.

Màu sắc vượng vận: Xanh lá

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 2, 5

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận trình hôm nay không ngừng phát triển, cuộc sống cá nhân cải thiện hơn trước.

Công việc: Người tuổi Tý có nhiều thời gian làm thêm việc kinh doanh cá nhân, chăm chỉ làm việc hôm nay đạt được kết quả mong đợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay của cả hai thường dành thời gian chăm lo sức khỏe tinh thần của nhau, yêu thương và gắn kết.

Tài lộc: Tài lộc có nhiều lợi nhuận từ kinh doanh nhỏ lẻ, cuối ngày tốn chi phí hẹn hò khá cao.

Sức khỏe: Uống nước lọc thay vì nước ngọt có nhiều ga không tốt cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sửu Tuất Tương Hình, tuổi Tuất có nhiều bất đồng về quan điểm với các thành viên trong gia đình. Sự nóng nảy vô cớ của bạn đang khiến cho mối quan hệ ngày một căng thẳng hơn. Bạn nên là người chủ động đứng ra để giải quyết triệt để vấn đề này.

Mối quan hệ xã giao cũng bị hạn chế vì gần đây bạn khá ngại và lười tiếp xúc với người khác. Nếu tiếp tục như vậy thì không chỉ sự nghiệp khó thăng tiến, mà ngay cả những mối quan hệ cũ đã mất công xây dựng cũng không thể duy trì vì thiếu sự tương tác.

Tình yêu lứa đôi có vẻ đang dần phai nhạt mà nguyên nhân chủ yếu đến từ thái độ hờ hững của bạn. Một cuộc hẹn hò lãng mạn hay một bộ phim tình cảm vào buổi tối sẽ giúp tình cảm cả hai thêm gắn bó bền chặt hơn.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm