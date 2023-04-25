Đúng 17 giờ chiều nay, thứ Ba 25/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp này, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, uống no lộc trời, cả nhà hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 02:18

Tử vi hôm nay của 12 con giáp đưa ra dự báo cho những con giáp sau sắp có may mắn bất ngờ về tài lộc, làm đâu thắng đó.

Tuổi Tý 

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh được đánh giá cao ở khả năng xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tính cách thẳng thắn, chân thật và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết đem lại cho con giáp này khá nhiều thiện cảm từ những người xung quanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm dễ xáo trộn. Tuổi Tý nhạy cảm và dễ hờn ghen vô cớ, trách móc không có căn cớ khiến nửa kia chán nản vô cùng. Người độc thân có vận đào hoa sáng hơn, bản mệnh có cách để thu hút nhiều sự chú ý.

Tài vận: Vận trình tài lộc ổn định. Khi không phải lo về việc chi tiêu thì con giáp này cũng có thể sống thoải mái, vô tư hơn.

Tuổi Canh Tý: Tình cảm đang chịu nhiều tổn thương.

Tuổi Nhâm Tý: Không nên để cái tôi lấn át cảm xúc.

Màu sắc vượng vận: Đỏ

Quý nhân: Tuổi Mão

Con số may mắn: 8, 17

Đúng 17 giờ chiều nay, thứ Ba 25/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp này, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, uống no lộc trời, cả nhà hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay đón nhận nhiều tin vui về tài lộc, thuận lợi phát triển nhiều dự án.  

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc “thuận buồm xuôi gió” phát triển tốt về mặt đầu tư tài chính. 

Tình duyên: Tình cảm cả hai có nhiều rạn nứt, khó níu kéo được khi người ấy muốn quay lại. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc hôm nay thuận lợi phát tài như ý muốn, tiền bạc đến rủng rỉnh. 

Sức khỏe: Hạn chế ăn đồ ăn quá mặn, không tốt cho thận của bạn. 

Đúng 17 giờ chiều nay, thứ Ba 25/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp này, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, uống no lộc trời, cả nhà hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Hợi được cảnh báo vận tiền bạc không được như ý, mất mát tiền của là điều khó tránh khỏi. Bạn tiêu pha có phần hơi quá tay, cần tiết kiệm lại nếu không sắp tới sẽ gặp khó khăn. 

Bên cạnh đó, con giáp này dễ gặp hoạ thị phi trong công việc. Vẫn phải tăng ca làm bạn cảm thấy bực bội, điều này dễ khiến cho người khác có cái nhìn và đánh giá không tốt về bạn. Do đó, hãy chú ý thái độ của mình kẻo gây ra tai tiếng, hiểu lầm không đáng. 

Bù lại, Tam Hội giúp chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Dù cả hai vẫn còn những lúc giận hờn và cãi vã nhưng mọi chuyện qua rất nhanh khi một trong hai người luôn sẵn sàng nói lời xin lỗi trước để hòa hoãn tình hình.

  • Giờ tốt: 5h đến 7h
  • Màu sắc cát tường: Trắng, đen
  • Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần
Đúng 17 giờ chiều nay, thứ Ba 25/4/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho những con giáp này, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, uống no lộc trời, cả nhà hưởng phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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