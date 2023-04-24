Đúng 00h4p tối nay, rạng sáng mai 25/4/2023: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, vàng bạc chất đầy núi, ung dung hưởng lộc trời cho

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 16:24

Theo tử vi con giáp tháng 4, những con giáp này được Trời độ, Thần Tài ban lộc, may mắn đến bất ngờ.

Tuổi Tý 

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận trình hôm nay không ngừng phát triển, cuộc sống cá nhân cải thiện hơn trước. 

Công việc: Người tuổi Tý có nhiều thời gian làm thêm việc kinh doanh cá nhân, chăm chỉ làm việc hôm nay đạt được kết quả mong đợi.  

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay của cả hai thường dành thời gian chăm lo sức khỏe tinh thần của nhau, yêu thương và gắn kết. 

Tài lộc: Tài lộc có nhiều lợi nhuận từ kinh doanh nhỏ lẻ, cuối ngày tốn chi phí hẹn hò khá cao. 

Sức khỏe: Uống nước lọc thay vì nước ngọt có nhiều ga không tốt cho cơ thể. 

Đúng 00h4p tối nay, rạng sáng mai 25/4/2023: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, vàng bạc chất đầy núi, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trong ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc. Dường như người tuổi này nhanh nhẹn hơn trước, đồng thời còn được ra quyết định một cách sáng suốt. Vì thế, bản mệnh hãy tập trung vào công việc chính rồi sẽ  nhận được những thành quả xứng đáng. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà tăng cao. Ý chí mạnh mẽ, vững vàng và sự tự tin vốn có giúp cho con giáp này hoàn thành xuất sắc công việc được giao, từ đó có được một khoản thu không nhỏ. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khăng khít hơn trước do cả hai đều có khoảng thời gian đủ dài ở cạnh nhau. Người độc thân có thể tìm được nửa kia thông qua buổi xã giao trong công việc. 

Đúng 00h4p tối nay, rạng sáng mai 25/4/2023: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, vàng bạc chất đầy núi, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi vui hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi làm việc gì cũng thuận lợi một cách bất ngờ trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, thậm chí còn có người giới thiệu thêm cho bạn cơ hội đáng quý.

Việc làm ăn kinh doanh cũng tiến hành trôi chảy. Bạn liên tiếp đưa ra những quyết định đúng đắn, khiến đồng tiền chảy về túi đều đều. Thậm chí, bạn còn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh, khiến mọi người cùng được hưởng lợi ích như mình.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất hành Hướng Nam gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Tây sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc. 

Công việc: Người tuổi Hợi lựa chọn công việc văn phòng ổn định, ngoài giờ làm dành thời gian chăm sóc gia đình và con cái.

Tình duyên: Tình cảm bạn san sẻ cho gia đình chan hòa, biết cách thấu hiểu người thân bên cạnh, nên cả hai luôn vun vén hạnh phúc từng khoảnh khắc.

Tài lộc: Nguồn thu nhập chính từ công việc, giúp bạn có tiền lương ổn định.

Sức khỏe: Buổi trưa có thể lọc tinh bột, giảm cân trở nên tốt hơn.

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi

Đúng 00h4p tối nay, rạng sáng mai 25/4/2023: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, vàng bạc chất đầy núi, ung dung hưởng lộc trời cho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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