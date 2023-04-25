Thứ Ba ngày 25/4: Gặp cục diện xấu, 3 con giáp vận trình bế tắc, HUNG khí bủa vây, tài lộc 'lao dốc không phanh', tinh thần vô cùng mệt mỏi

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 01:09

3 con giáp sẽ gặp phải một ngày không mấy vui vẻ, tuy nhiên, hãy luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để chạm tay tới thành của của mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết Thứ Ba 25/04/2023, Tuổi Tỵ không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Thứ Ba ngày 25/4: Gặp cục diện xấu, 3 con giáp vận trình bế tắc, HUNG khí bủa vây, tài lộc 'lao dốc không phanh', tinh thần vô cùng mệt mỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của Tuổi Tỵ hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Tỵ cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

May mắn là Tuổi Tỵ đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 25/4 diễn ra không quá suôn sẻ. Hiệu quả công việc giảm đi nên có thể đặt người tuổi này vào nguy cơ khó khăn lớn. Mọi kế hoạch mà bản mệnh đề ra trước đó đều bị gián đoạn khiến bản thân cảm thấy bế tắc. 

Thứ Ba ngày 25/4: Gặp cục diện xấu, 3 con giáp vận trình bế tắc, HUNG khí bủa vây, tài lộc 'lao dốc không phanh', tinh thần vô cùng mệt mỏi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc “tụt dốc” đáng kể. Con giáp này dường như chi quá nhiều tiền cho đồ ăn, đồ uống. Bạn cũng muốn tiết kiệm nhưng càng để dành càng không thấy tiền dư. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Nhờ có cái nhìn tổng quan thực tế về cuộc sống, bạn chính là người yêu, người bạn đáng tin cậy. Do đó, ai đang có mối quan hệ thân thiết với tuổi này thì hãy nên giữ gìn. 

Tuổi Hợi

Cục diện xấu trong tử vi ngày 25/04/2023 khiến Tuổi Hợiphải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Có thể chính bạn bè hoặc người thân của bạn là người phản đối bạn. Tuy nhiên, dù bản thân cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng những hành động mà bạn dự định làm trong Thứ Ba này bởi vì không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó.

Thứ Ba ngày 25/4: Gặp cục diện xấu, 3 con giáp vận trình bế tắc, HUNG khí bủa vây, tài lộc 'lao dốc không phanh', tinh thần vô cùng mệt mỏi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí những vì sao trong ngày 25/04/2023 còn cho thấy Tuổi Hợi và một nửa yêu thương của mình chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thông cảm cho nhau hơn bạn nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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