Sau ngày hôm nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Tuổi Dần sẽ liên tiếp đưa ra những sáng kiến tuyệt vời giúp cải thiện hiệu quả công việc hiện tại. Bản mệnh được đánh giá cao khi làm việc rất năng suất, lại tạo ra những thay đổi lớn trong các dự án đang theo đuổi.

Tài vận: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Đã đến lúc con giáp này cần học cách sử dụng đồng tiền hợp lý, hạn chế mua sắm những món đồ không cần thiết.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Đôi lứa yêu nhau bằng tình cảm chân thành và nỗ lực vun vén tình yêu bằng những hành động quan tâm thiết thực. Người độc thân vẫn theo đuổi cuộc sống hiện tại, lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày.

Tuổi Mậu Dần: Không hoà đồng tốt trong môi trường làm việc tập thể.

Tuổi Nhâm Dần: Không tự tin với ngoại hình của bản thân.

Màu sắc vượng vận: Hồng

Quý nhân: Tuổi Ngọ

Con số may mắn: 5, 17

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có tài lộc đến bất ngờ vào hôm nay, vận trình ổn định.

Công việc: Công việc người tuổi Mão hôm nay suôn sẻ, đón nhận nhiều niềm vui từ công việc bản thân bạn yêu thích.

Tình duyên: Tình cảm với tính cách mạnh mẽ, đôi khi lời nói của bạn làm tổn thương đối phương.

Tài lộc: Tiền tài hôm nay đến bất ngờ, vận trình rất tốt.

Sức khỏe: Chú ý quan sát các bậc thềm trơn, dễ té ngã.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi hàng ngày Nhờ Tam Hợp cục tương trợ, tin vui về công việc sẽ đến với tuổi Dậu khi những kế hoạch đã bắt đầu vào guồng quay như dự định của bạn. Dậu vẫn cực kì cố gắng và chăm chỉ. Bạn làm những việc này không vì để chứng minh cho ai thấy, mà bởi đó là trách nhiệm và cũng là đam mê của bạn.

Vận trình suôn sẻ cũng mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp này để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên mua quá nhiều món đồ thực sự không cần thiết, hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

Kim được Thổ dưỡng báo hiệu, chuyện tình cảm như ý khiến bạn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Không gì bằng tình cảm gia đình nên dù thế nào dịp lễ này bạn cũng nên dành thời gian để tận hưởng giây phút thảnh thơi với mọi người.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm