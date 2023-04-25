Sau ngày hôm nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 02:34

Theo tử vi con giáp tháng 4/2023, dự báo những con giáp sau có vận trình tài lộc, cuộc sống thay đổi không ngờ.

Tuổi Dần 

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Tuổi Dần sẽ liên tiếp đưa ra những sáng kiến tuyệt vời giúp cải thiện hiệu quả công việc hiện tại. Bản mệnh được đánh giá cao khi làm việc rất năng suất, lại tạo ra những thay đổi lớn trong các dự án đang theo đuổi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Đôi lứa yêu nhau bằng tình cảm chân thành và nỗ lực vun vén tình yêu bằng những hành động quan tâm thiết thực. Người độc thân vẫn theo đuổi cuộc sống hiện tại, lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày.

Tài vận: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Đã đến lúc con giáp này cần học cách sử dụng đồng tiền hợp lý, hạn chế mua sắm những món đồ không cần thiết.

Tuổi Mậu Dần: Không hoà đồng tốt trong môi trường làm việc tập thể.

Tuổi Nhâm Dần: Không tự tin với ngoại hình của bản thân.

Màu sắc vượng vận: Hồng

Quý nhân: Tuổi Ngọ

Con số may mắn: 5, 17

Sau ngày hôm nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có tài lộc đến bất ngờ vào hôm nay, vận trình ổn định. 

Công việc: Công việc người tuổi Mão hôm nay suôn sẻ, đón nhận nhiều niềm vui từ công việc bản thân bạn yêu thích. 

Tình duyên: Tình cảm với tính cách mạnh mẽ, đôi khi lời nói của bạn làm tổn thương đối phương. 

Tài lộc: Tiền tài hôm nay đến bất ngờ, vận trình rất tốt.

Sức khỏe: Chú ý quan sát các bậc thềm trơn, dễ té ngã.  

Sau ngày hôm nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi hàng ngày Nhờ Tam Hợp cục tương trợ, tin vui về công việc sẽ đến với tuổi Dậu khi những kế hoạch đã bắt đầu vào guồng quay như dự định của bạn. Dậu vẫn cực kì cố gắng và chăm chỉ. Bạn làm những việc này không vì để chứng minh cho ai thấy, mà bởi đó là trách nhiệm và cũng là đam mê của bạn. 

Vận trình suôn sẻ cũng mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp này để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên mua quá nhiều món đồ thực sự không cần thiết, hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

Kim được Thổ dưỡng báo hiệu, chuyện tình cảm như ý khiến bạn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Không gì bằng tình cảm gia đình nên dù thế nào dịp lễ này bạn cũng nên dành thời gian để tận hưởng giây phút thảnh thơi với mọi người.

  • Giờ tốt: 9h đến 11h
  • Màu sắc cát tường: Trắng, xám
  • Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn 
Sau ngày hôm nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp này qua cơn bi cực, làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6h sáng nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 tuổi có Lục Hợp độ mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thích hợp để khởi công, tậu nhà, mua

Đúng 6h sáng nay, thứ Ba 25/4/2023: 3 tuổi có Lục Hợp độ mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thích hợp để khởi công, tậu nhà, mua

Theo tử vi con giáp cuối tháng 4, những con giáp này vạn điều hanh thông, thuận lợi như được quý nhân phù trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 20 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 26 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 27 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 35 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 35 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 38 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 41 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 41 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to