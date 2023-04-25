Tử vi 12 con giáp ngày mới, thứ Ba 25/4/2023: Thìn nhận nhiều phúc lộc, Ngọ may mắn liên tục, Mùi có căn phú quý, Tuất đào hoa vượng mệnh

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Tử vi cho biết đây là khoảng thời gian thích hợp để những người này thoả sức theo đuổi đam mê của mình. Nhưng do ảnh hưởng của cục diện Mão Tý tương hình mà con giáp này có thể gặp hoạ từ tính cách ngang ngạnh, cố chấp.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Con giáp này có thể nhận được lộc ăn uống hay khoản tiền bất ngờ từ người đi xa về.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Những chú Mèo tạo được thiện cảm với rất nhiều người xung quanh khi sở hữu một trái tim thiện lương, ấm áp. Nên không có gì bất ngờ nếu như nhận được lời tỏ tình trong hôm nay.

Tuổi Đinh Mão: Không chịu tiếp thu ý kiến của bất kỳ ai.

Tuổi Tân Mão: Cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại.

Màu sắc vượng vận: Tím

Quý nhân: Tuổi Thìn

Con số may mắn: 2, 4

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay nên cân nhắc từng việc, chú ý quan sát đừng quá mạo hiểm.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hôm nay có cơ hội đi công tác xa, kế hoạch đang đảm nhận chưa quản lý tốt thời gian, hiệu quả chưa cao.

Tình duyên: Người độc thân đón nhận nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm, đối phương có thành ý ngỏ lời để tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Tài lộc: Biểu hiện ở mức trung bình, chú ý tìm hiểu rồi đầu tư chính xác.

Sức khỏe: Đau nhức vai gáy nên chỉnh dáng ngồi phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Ấn nhập cục, công việc suôn sẻ, khó khăn được giải quyết ổn thỏa giúp người tuổi Thân hoàn toàn có thể yên tâm. Năng lực của bạn lại một lần nữa được khẳng định, điều đó sẽ rất có lợi cho đường thăng tiến sau này.

Con giáp này có thể tự hào vì những gì mình đã làm được, đồng thời hãy luôn tâm niệm rằng phải cố gắng không ngừng nghỉ, sáng tạo và chủ động nhiều hơn nữa trong công việc để giành lấy thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình.

Ngày Thổ sinh Kim, những chú Khỉ có đào hoa vượng. Đôi lứa phát triển tình cảm khá nhanh, cả hai có thể về chung một nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, người độc thân có thể rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”, vậy nên đừng trêu đùa người khác giới một cách vô cớ nhé.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tị

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm