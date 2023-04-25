Chúc mừng 3 con giáp sau 10 ngày nữa hưởng lộc trăm bề, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền đổ về tay ào ào như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 08:57

‏Những người tuổi này sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

Tuổi Sửu

Chúc mừng 3 con giáp sau 10 ngày nữa hưởng lộc trăm bề, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền đổ về tay ào ào như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu có một tuần vượng nhân duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Cát tinh này che chở cho các mối quan hệ của bản mệnh, mở ra những kết nối mới trong chuyện làm ăn. 

Nếu muốn trở thành con giáp phát tài, bạn có thể tranh thủ cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Với người làm công ăn lương, bạn có thể gặt hái được những thành tựu xuất sắc, khiến lãnh đạo đánh giá rất cao, nhờ thế mà các khoản thưởng nóng cũng tăng lên đáng kể. 

 

Với người làm kinh tế, đây là lúc cát khí vượng nhất. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. 

 

Tuổi Tuất

‏Bản mệnh là người sống lý trí, nhưng rất tình cảm, chân thành với mọi người xung quanh. Họ ít khi thờ ơ trước tình cảnh của người khác, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè thân thiết. Do đó, con giáp này có thể không quan hệ quá rộng, nhưng mỗi mối quan hệ đều rất chất lượng. Lại thêm tinh thần lạc quan, cởi mở, họ dễ trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh, được quý nhân "để mắt" và tương trợ.

Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được. ‏

‏Người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

‏Cần lưu ý rằng, đến tháng tiếp theo, dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi. Do đó, thời điểm này, bản mệnh cần tập trung vào nhiệm vụ, giữ được tinh thần hăng hái, thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Nên bắt đầu việc theo dõi, đánh giá những đối tượng hoặc kế hoạch làm ăn khả thi để có sự chuẩn bị, khi thời cơ đến, lập tức bung sức và gặt hái thành công.

Tuổi Dậu

Chúc mừng 3 con giáp sau 10 ngày nữa hưởng lộc trăm bề, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền đổ về tay ào ào như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này đặc biệt giỏi nắm bắt các cơ hội để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cộng thêm sự quyết tâm và kiên định trong công việc, khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nỗ lực để thực hiện bằng được. ‏

‏Người tuổi Tuất sẽ có thu hoạch tốt về sự nghiệp, công việc thêm phần ổn định, thu nhập tăng cao, đem tới sự vừa lòng thỏa ý, an tâm công tác lâu dài. ‏

‏Cần lưu ý rằng, đến tháng tiếp theo, dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc sẽ càng có cơ hội để tiến triển tương đối thuận lợi. Do đó, thời điểm này, bản mệnh cần tập trung vào nhiệm vụ, giữ được tinh thần hăng hái, thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Nên bắt đầu việc theo dõi, đánh giá những đối tượng hoặc kế hoạch làm ăn khả thi để có sự chuẩn bị, khi thời cơ đến, lập tức bung sức và gặt hái thành công.

Khi vận may kéo đến, hãy cố gắng nắm lấy cơ hội của mình. Đây cũng là thời điểm bạn có thể nghĩ lớn, làm lớn, thực hiện những dự định mình đang ấp ủ bấy lâu nay. Vận hạn tốt lên nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện cuộc sống, giúp bản thân hạnh phúc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Hồng phúc tề thiên: 4 tuổi không thành tỷ phú cũng là đại gia, giàu bất chấp sau Lễ 30/04 tới

Hồng phúc tề thiên: 4 tuổi không thành tỷ phú cũng là đại gia, giàu bất chấp sau Lễ 30/04 tới

Những người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước thì hôm sau đã bán hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm nên họ sớm đạt được thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui Tâm linh tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to