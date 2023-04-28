3 tháng tới, vận tài khí tăng CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp làm chơi hưởng thiệt, nhà xe có đủ, giàu có ngút trời

Tử vi của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra “thuận buồm xuôi gió". Người tuổi này mau chóng gặt hái được thành công nhờ vào bản lĩnh và một phần may mắn.

Vận trình tình cảm kém hanh thông. Nguyên nhân khiến cho mối quan hệ của bạn và người ấy gặp sự phản đối của nhiều người do Mộc khắc Thổ. Mâu thuẫn không được giải quyết khiến cho cả hai có khả năng cao “đường ai nấy đi”.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, là một ngày bội thu với tuổi Dậu khi tài vận khởi sắc rực rỡ. Việc kinh doanh buôn bán hanh thông, suôn sẻ, giúp cho con giáp này thu về lợi nhuận rủng rỉnh cho mình. Các mối quan hệ làm ăn cũng đang được cát vận hậu thuẫn nên diễn ra hết sức suôn sẻ. Tuổi Dậu có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng hợp tác, tăng cường ngoại giao, tìm kiếm nhiều cơ hội cho tương lai. Chỉ cần bản mệnh chịu xông xáo thì mọi việc đều như ý.

Về mặt tình cảm, con giáp này và nửa kia có thể hóa giải rất nhiều hiểu lầm trước đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, mối quan hệ trải qua bão dông lại càng khiến cả hai trân trọng đối phương nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi có về nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Điềm báo cho thấy có kẻ ném đá giấu tay, gây nhiều bất lợi nhưng con giáp này lại không tìm ra được bằng chứng cụ thể. Nếu sự tình đã xảy ra rồi, bản mệnh cũng đừng tốn thời gian đôi co với họ làm gì, nên tập trung khắc phục vấn đề trước đã. Không phải lúc nào làm rõ trắng đen cũng là điều cần thiết. Năng lực của bản mệnh ra sao rồi thời gian sẽ chứng minh.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng không mấy tốt đẹp. Đường tình nhiều khó khăn, trắc trở, bản mệnh muốn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, cũng có cơ hội gặp được người khiến trái tim rung động nhưng để đến được với nhau chẳng hề dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm