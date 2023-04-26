Sau 17h04 ngày 27/4: Số trời định sẵn mệnh dát vàng, 3 con giáp này rũ sạch xui xẻo để đổi vận giàu sụ trong 3 tháng cuối năm 2023

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 23:46

Dưới sự hậu thuẫn của cát tinh có thể trở nên giàu có như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thắng đó, vơ vét hết lộc lá thiên hạ

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp được có nhân lại có một mối làm ăn lớn giúp bạn kiếm tiền nhiều. Bạn vô cùng vui mừng vì điều này và đã tổ chức bạn bè ăn mừng một bữa ra trò.

Sức khỏe phải chú ý hơn một chút vì gần đây bạn quá mải mê làm việc mà hay bị nhức đầu, mỏi vai gáy.

Sau 17h04 ngày 27/4: Số trời định sẵn mệnh dát vàng, 3 con giáp này rũ sạch xui xẻo để đổi vận giàu sụ trong 3 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mộc sinh Hỏa, người tuổi Tị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh thậm chí có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để có thể phát triển nhanh chóng. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, không thì có thể chọn ngày khác đẹp hơn để tiến hành, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tích cực. Bạn và nửa kia có thể dần tháo gỡ được hiểu lầm và quý trọng nhau hơn. Bạn hiểu rằng trên thế giới này, chẳng ai có thể đem lại cho mình sự hậu thuẫn lớn lao hơn người ấy.

Sau 17h04 ngày 27/4: Số trời định sẵn mệnh dát vàng, 3 con giáp này rũ sạch xui xẻo để đổi vận giàu sụ trong 3 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân độc thân nên thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Nếu còn trẻ tuổi, đừng để những định kiến lỗi thời khiến cho mình mắc sai lầm, đánh mất tình yêu mà mình chờ ngóng từ lâu. Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

Với những người đã có đôi có cặp, con giáp này không biết tiết chế cảm xúc của mình, khiến cho đối phương cảm thấy ngạt thở trong chính tình yêu của mình. Bản mệnh không nên kiểm soát nửa kia quá chặt chẽ, hãy để cho đối phương có khoảng thời gian cho riêng mình.

Sau 17h04 ngày 27/4: Số trời định sẵn mệnh dát vàng, 3 con giáp này rũ sạch xui xẻo để đổi vận giàu sụ trong 3 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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