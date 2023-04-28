Kết thúc tháng 4, khởi đầu vận thế rực rỡ, 3 con giáp Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, an nhàn đón phú quý, tha hồ hưởng tận hưởng cuộc sống

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi mai diễn ra không mấy khó khăn. Khi gặp khó khăn hoặc áp lực công việc, người tuổi này có thể tìm về gia đình để tiếp thêm năng lượng làm việc cho mình. Tinh thần thoải mái mới có thể giúp bản mệnh đạt hiệu quả khi làm việc.

Mộc sinh Hỏa khuyên người độc thân hãy nên mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Đồng thời, bạn cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu để tìm được một nửa yêu thương cho mình.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định, tuổi Tuất khó có được những may mắn trong công việc khi không được đồng nghiệp ủng hộ. Có thể bản mệnh hơi nóng tính nên có cách cư xử không được khôn ngoan. Hãy chú ý thái độ của mình khi nêu ý kiến của bản thân. Người làm công việc kinh doanh buôn bán có lợi hơn hẳn. Hàng hóa lưu thông ổn định mang tới cho bản mệnh nguồn thu nhập đều đặn. Con giáp này có thể tìm hiểu thêm các cách tiếp thị khác nhau để mạnh tiêu thụ.

Trong tháng này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa bếp hay những đồ vật ở bếp. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Sửu không được như ý. Công việc có người cản trở và gây ảnh hưởng, giảm hiệu suất. Cho nên khi làm việc gì dù bé hay lớn, con giáp này cũng nên tính toán cẩn thận. Lúc này, nếu bản mệnh có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ bên ngoài thì mọi việc sẽ sớm trở lại quỹ đạo thường ngày. Không phủ nhận khả năng làm việc độc lập của tuổi Sửu nhưng nếu chỉ đi một mình, quãng đường phía trước của bản mệnh sẽ rất vất vả.

Cũng bởi công việc bận rộn nên con giáp này còn không có cả thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Thời tiết không thuận lợi, ăn uống không điều độ càng khiến sức khỏe dễ ảnh hưởng, nhất là về đường tiêu hóa, bản mệnh nên lưu ý phương diện này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm