Trời sinh 3 con giáp nữ quyền lực trong tháng 5: Không những đẹp mà còn kiếm tiền tỷ đầy tay, giàu sang ngút trời, TIỀN TIÊU KHÔNG HẾT

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 02:29

Trong cuộc sống này, tìm người hoàn hảo như thế không phải là quá khó. Tất cả những ưu điểm đó đều thuộc vào 3 con giáp này

Tuổi Thân

Tuổi Thân phải đối mặt với nhiều rắc rối liên quan tới công việc trong ngày này. Trong giao tiếp với đồng nghiệp, bạn phải hết sức bình tĩnh, tránh nổi nóng làm mối quan hệ thêm căng thẳng.

Tình yêu của bạn và người ấy cũng trục trặc vì xa mặt cách lòng. Cả hai đều quá bận tâm tới sự nghiệp mà không có thời gian dành cho nhau, chuyện chia tay cũng là sớm muộn.

Trời sinh 3 con giáp nữ quyền lực trong tháng 5: Không những đẹp mà còn kiếm tiền tỷ đầy tay, giàu sang ngút trời, TIỀN TIÊU KHÔNG HẾT - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn cảm thấy mất phương hướng khi nghĩ về tương lai của mình. Bạn thường cảm thấy bi quan vì cho rằng mình làm gì cũng không giỏi, làm gì cũng không được ai ủng hộ. Trước khi than thân trách phận, bạn nên dành thời gian đánh giá đúng thực tế trước mắt cũng như đánh giá khách quan chính bản thân mình, như vậy, có thể bạn sẽ tìm ra hướng phát triển phù hợp, vượt qua khó khăn trước mắt. 

Mộc khắc Thổ, đáng buồn hơn, các mối quan hệ tình cảm của bạn cũng ít có khả năng khởi sắc. Bạn quá ích kỷ nên không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu đã tìm được nửa kia, khoảng cách của hai người đang càng lúc càng xa xôi hơn đấy.

Trời sinh 3 con giáp nữ quyền lực trong tháng 5: Không những đẹp mà còn kiếm tiền tỷ đầy tay, giàu sang ngút trời, TIỀN TIÊU KHÔNG HẾT - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi tìm ra định hướng cho tương lai. Không ai biết những gì bản mệnh sẽ phải đối mặt là tốt hay xấu, nhưng lòng quyết tâm ắt sẽ dẫn lối bản mệnh tới thành công. Nếu chịu khó ra ngoài, con giáp này có thể gặp được những đối tác khá triển vọng. Vì thế, tuổi Mùi không nên sống trong thế giới riêng nữa mà hãy mở rộng mối quan hệ. Hơn nữa, ra ngoài hít thở không khí cũng sẽ khiến bản mệnh thấy sảng khoái hơn.

Tiếc rằng, con giáp này cần phải dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình thay vì để thời gian rảnh rỗi cho những thú vui cá nhân, đặc biệt là trong những kì nghỉ dài ngày như thế này. Đừng để tới khi mất đi rồi mới nuối tiếc.

Trời sinh 3 con giáp nữ quyền lực trong tháng 5: Không những đẹp mà còn kiếm tiền tỷ đầy tay, giàu sang ngút trời, TIỀN TIÊU KHÔNG HẾT - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi du bao tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 28 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 34 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 35 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 43 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 43 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 46 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 49 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 49 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy