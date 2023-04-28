ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI 2 ngày cuối tháng 4/2023: 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, nhìn lên thấy mặt trời mọc, nhìn xuống thấy tiền tài, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 16:50

Các con giáp sau đây đón nhận 2 ngày cuối tháng 4/2023: Con giáp may mắn hết phần thiên hạ, cuộc sống tiến triển, thu nhập tăng lên là điều được mong đợi nhất.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ phải cẩn thận với cấp dưới, tay chân trong cơ quan, đối tác làm ăn. Có thể con giáp này đang bị lừa mà không hề hay biết, sự nghi ngờ mới xuất hiện, căng thẳng lên cao. Vận tài lộc không có biến động mạnh, rất may là không có mất mát nào xảy ra. Con giáp này sẽ tiêu tiền cho những nhu cầu thiết yếu của gia đình nhiều hơn trong ngày này.

Trên phương diện tình cảm, những mâu thuẫn trong gia đình, yêu đương có cơ hội được xoa dịu. Những bất hòa cũ sẽ được giải quyết gọn lẹ. Tuổi Tỵ là người biết điều, không thích cãi nhau nên hay nhún nhường người thân.

ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI 2 ngày cuối tháng 4/2023: 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, nhìn lên thấy mặt trời mọc, nhìn xuống thấy tiền tài, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không được suôn sẻ. Tử vi khuyên người tuổi này cần thận trọng trong việc kết giao, bởi trong ngày có điềm báo hung vận đeo bám nên tốt nhất vẫn là tập trung vào các nhiệm vụ của mình.

Vận trình tình cảm kém sắc. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy phải trải qua nhiều thăng trầm, gian khổ mới tìm thấy được những khoảng thời gian bình yên trong cuộc sống. 

ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI 2 ngày cuối tháng 4/2023: 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, nhìn lên thấy mặt trời mọc, nhìn xuống thấy tiền tài, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo tài lộc của con giáp này vẫn đang trên đà đi lên. Tuy công việc không thuận nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến tài chính của Mùi. Con giáp này vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện cuộc sống và tăng thu nhập. Đây là lúc mọi nỗ lực của tuổi Mùi được đền đáp bằng thành quả xứng đáng, và có được tài chính dồi dào hơn trước.

Vận trình tình duyên của tuổi Mùi có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Trong quá trình tìm hiểu, tuổi Mùi và nửa kia của mình tìm được sự tương đồng trong cảm xúc và suy nghĩ nên giúp cho cả hai yêu nhau nhiều hơn. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng tình cảm của hai người vẫn nồng nàn, thắm thiết như thuở ban đầu.

ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI 2 ngày cuối tháng 4/2023: 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, nhìn lên thấy mặt trời mọc, nhìn xuống thấy tiền tài, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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