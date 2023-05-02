Rằm tháng 3 AL, 3 con giáp nhờ phước 'tổ tiên', ngồi không hút tiền vàng, ung dung hưởng lộc, thiên phúc khiến vạn người mê

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 16:04

Năm 2024 sẽ là năm may mắn, cầu danh đắc danh, cầu tài được tài, cầu duyên hữu duyên của những con giáp sau đây.

Tuổi Tỵ

Bước vào năm 2024, vận thế của người tuổi Tỵ tiến triển đi lên cho dù là cuộc sống hay công việc đều phát triển theo chiều hướng tích cực.

Trong năm này, người tuổi Tỵ sẽ biệt điều chỉnh tâm trạng, giữ được sự nhiệt tình của bản thân mà đón nhận được sự giúp đỡ của không ít quý nhân trong cuộc sống. Đặc biệt càng về cuối năm, cơ hôi kéo đến càng nhiều, thăng quan tiến chức, tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm viên mãn, sức khỏe dồi dào là điều ắt sẽ xảy ra với con giáp này.

Rằm tháng 3 AL, 3 con giáp nhờ phước 'tổ tiên', ngồi không hút tiền vàng, ung dung hưởng lộc, thiên phúc khiến vạn người mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý dễ dàng, đặc biệt là đem lại nhiều may mắn cho người tuổi này khi làm việc vào ngày này. Dù gặp khó khăn thì bản mệnh cũng được Quý Nhân giúp đỡ để vượt qua mọi chuyện. 

Vận trình tình cảm không có gì thay đổi. Thế nhưng, các cặp đôi yêu nhau nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm kịp thời. Người độc thân chưa tìm được cơ hội nào để thay đổi tình trạng hiện tại. 

Rằm tháng 3 AL, 3 con giáp nhờ phước 'tổ tiên', ngồi không hút tiền vàng, ung dung hưởng lộc, thiên phúc khiến vạn người mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu tiến triển hanh thông. Người tuổi này may mắn nhận được nhiều cơ hội chuyển mình tốt trong công việc thông qua các buổi tập huấn, chuyên đề. Hãy tận dụng tốt để con đường công danh rộng mở hơn nữa. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp hơn bao giờ hết. Người độc thân có thể nhận được lời mời hẹn hò từ một người bạn khác giới. Những cặp đôi yêu nhau dần thấu hiểu nhau nhiều hơn sau những lời cãi vã trước đó. 

Rằm tháng 3 AL, 3 con giáp nhờ phước 'tổ tiên', ngồi không hút tiền vàng, ung dung hưởng lộc, thiên phúc khiến vạn người mê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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