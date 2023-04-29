PHẬT ĐỘ: 3 con giáp giàu sang phú quý, của cải giàu sang, rất nhiều tiền nhưng chẳng để người khác biết trong 53 ngày tới

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Hợi công việc hanh thông, thi cử may mắn, có tiếng nói trong cơ quan. Năng lực làm việc của được cải thiện, bản mệnh sẽ giải quyết hết những khó khăn trước đó. Tuy vậy, tài chính chỉ ở mức trung bình. Con giáp này dễ tiêu xài hoang phí khiến túi tiền hao hụt đi trông thấy dù mới nhận lương. Bản mệnh có thể có việc phải chi tiêu kha khá tiền.

Vận trình tình cảm cũng có phần xuống dốc. Vợ chồng dễ cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, tức nước vỡ bờ. Người đang yêu nên trân trọng đối phương, đừng đứng núi này trông núi nọ.

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra dễ dàng. Những người đang theo đuổi con đường công danh sẽ có một ngày may mắn để phát triển thế mạnh của mình. Song, quá trình làm việc có thể thu hút nhiều tiểu nhân đeo bám nên hãy thận trọng vẫn tốt hơn.

Vận trình tình cảm kém suôn sẻ. Người đã kết hôn được dự đoán có thể vướng vào thị phi bất cứ lúc nào. Chính sự cố chấp, bảo thủ khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy rơi vào bế tắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân chỉ đạt ở mức trung bình, nếu không suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề thì rất dễ gặp thất bại. Thời điểm này, tuổi Thân cần phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc, nếu lúc nào cũng tìm cách làm việc theo kiểu đối phó hoặc đi theo con đường tắt thì vận trình sự nghiệp của bạn sẽ chẳng bao giờ thăng tiến được.

Tình duyên của tuổi Thân cũng không được như ý. Chuyện tình cảm đôi lứa gặp chút sóng gió, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình đang rơi vào khoảng lặng. Tử vi khuyên hai bạn nên cùng nhau thẳng thắn đối mặt với vấn đề và tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm